『ラムネモンキー』津田健次郎“紀介”が思い出す過去には何が…【第4話あらすじ】
俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演を務めるフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）の第4話が4日に放送されるを前に、あらすじ、場面カットが公開された。
【写真】フォントが渋い！…ラムネモンキーのポスタービジュアル
今作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の３人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だが、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した３人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディ」だ。
■第4話あらずじ
吉井雄太（反町隆史）、藤巻肇（大森南朋）、菊原紀介（津田健次郎）は、体育教師の江藤から、マチルダこと宮下未散（木竜麻生）が酒臭い男に付きまとわれていたという証言を得る。しかし、それだけでは犯人は特定ならず。
子どもの頃から絵が得意で漫画を描いていた紀介だが、今は両親が経営していた理容室を継ぎ、認知症になった母・祥子（高橋惠子）の面倒を見ていた。今からでも漫画を描いてみてはと助言され、紀介はアイデアを描き連ねる。
そんな中、西野白馬（福本莉子）が働くカフェで、３人は隣の中学の不良たちとけんかしたことを思い出す。肇と紀介が不良に絡まれ、そこへ通りかかった雄太が参戦したのだった。肇が発掘した、カンフーの練習をしている中学時代の動画を見ながら、３人は当時の厳しい練習について語り合う。
そして、紀介はある記憶を思い出す。不良に絡まれた紀介は、練習で鍛えたカンフーの技で不良たちを次々に倒したというのだ。それは妄想だと思いつつも、紀介はマチルダが理容室に来た際に不良のリーダー格の男が外からのぞいていた、マチルダを殺した犯人はその男かもしれないと推測する。
漫画に取り組む時間を確保したい紀介は、祥子の在宅ケアを増やそうとする。新しい介護士も入り、順風満帆なように見えたが、祥子が突然いなくなり…。
やがて、紀介たちは当時の因縁を抱えたまま、真相を求め不良のリーダー格・佃将道の居場所へ向かうのだった。
