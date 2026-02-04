56万回以上再生され6万以上の「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんと一緒に寝ているという猫ちゃんの姿。うらやましいほどの仲良しぶりに、視聴者からは「想像以上にラブラブでした」「足ギューってしてるのかわいい」などのコメントが寄せられています。

【動画：毎朝起きたら『腕の中にいる猫』→夜の様子が気になって『撮影してみた』結果…尊すぎる光景】

起きたら腕の中にいるシロちゃん

TikTokアカウント「きみまる」に投稿されたのは、いつも飼い主さんと一緒に寝ているという白猫のシロちゃんの様子。シロちゃんはカラスに襲われたときにケガをし、片目がない猫ちゃんなのだそう。

シロちゃんは飼い主さんがお布団に入るとすぐにやってきて、一緒に寝るのが習慣になっているとのこと。飼い主さんが朝起きると、腕の中にすっぽり収まっていることが多いそうです。甘えん坊な猫ちゃんなのですね。

夜の間はどうしている？

とはいえ、猫は明け方と夕暮れに活発になる生き物。人間とは生活リズムが違うはずですが、本当にずっと一緒に眠っているのでしょうか？気になった飼い主さんは、試しに就寝時の様子を撮影してみたそうです。

動画を確認してみると…？

意外なことに、シロちゃんは飼い主さんとずっと布団の中にいたとのこと。ときどき布団の中に潜ったりもぞもぞ動いたりするものの、どこかへ行ってしまうこともなく、飼い主さんにぴったり寄り添っていたといいます。

離れたくないシロちゃん

シロちゃんは飼い主さんの顔にからだを押しつけるようにして眠っていることもあるとのことで、とにかく離れがたい様子。ここまでべったりなことを考えると、ただ「暖かいから」だけではなく「そばにいたい」という強い意思を感じます。

ときには飼い主さんがシロちゃんをぎゅっと抱きしめすぎて、ベッドの端に追いやってしまうこともあるそう。それでも別のところへ移動しないのは、やはり飼い主さんのそばで眠りたいからなのでしょうね。

ずっと一緒に寝てくれる猫ちゃんは珍しいのか、視聴者からは「うちの子はずっと足元で寝てます！」「うちのおばあちゃんの猫なんて3時ぐらいに起きて、廊下走りまくってる」などのコメントも寄せられていました。

TikTokアカウント「きみまる」には、甘えん坊のシロちゃんの可愛くて微笑ましい姿がたくさん投稿されていますよ。うらやましくなること間違いなしです！

写真・動画提供：TikTokアカウント「きみまる」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。