

成田山新勝寺で行われた「成田山節分会」の模様

千葉・成田山新勝寺で恒例の「成田山節分会」が2月3日に開催され、放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主演を務める仲野太賀をはじめ、白石聖、宮澤エマ、大東駿介、山口馬木也の主要キャスト5名が参加した。華やかな豆まきを披露し、ドラマのヒットと視聴者の幸福を祈願した。

【写真】仲野太賀らキャスト５名が参加した「成田山節分会」の模様

仲野太賀（小一郎役）、白石聖（直役）、宮澤エマ（とも役）、大東駿介（前田利家役）、山口馬木也（柴田勝家役）が、伝統的な裃（かみしも）姿で登場した。

豆まきに先立ち、一行は「御護摩祈祷（おごまきとう）」に参加。開山以来、絶やすことなく続く護摩の炎を前に、仲野は「長い歴史と迫力に圧倒された。撮影はもうすぐ折り返し地点。身を引き締めて、視聴者の皆様に福を分けられる作品にしたい」と、主演としての決意を新たにした。

ヒロイン・直を演じる白石聖は、「役名で声をかけていただいたり、うちわを作ってくださっている方もいて、ドラマが愛されていることを実感できた」とコメント。

また、2月1日の放送で初登場したばかりの大東駿介は「このタイミングで参加できて、新年早々おめでたい」と語り、遠くの参拝客まで届くよう力一杯の豆まきを披露。山口馬木也も「観客の数は正に圧巻。ドラマの大ヒットを確信した」と手応えを語った。

今回が初めての護摩行・豆まき体験となった宮澤エマは「一生に一度あるかないかの貴重な体験。神様にウェルカムされているような気持ち」と、快晴の空の下でのイベントを振り返った。