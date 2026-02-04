ドジャースは３日（日本時間４日）、マイケル・シアニ外野手（２６）を獲得したことを発表した。代わってアンディ・イバネス内野手（３２）をＤＦＡ（事実上の戦力外通告）とした。

シアニは左投げ左打ちで、俊足と高い守備力が持ち味の外野手。２４年にはカージナルスで１２４試合に出場し、２本塁打、２０打点、打率２割２分８厘、２０盗塁をマークした。昨季は１９試合の出場に終わった。

今オフは激動のオフとなっている。昨季はカージナルスでプレーしたが、２５年１１月６日にブレーブスが獲得。だが、４０人枠の問題などでプレーすることなくＤＦＡになると、同年１２月１２日にはドジャースが獲得した。

ドジャースは今年１月になって外野手のタッカーをＦＡで獲得。４０人枠を空けるためにシアニをＤＦＡとした。その後シアニをヤンキースが獲得。だが、ヤ軍も１月２８日にＤＦＡとなり、今オフ２度目となるドジャース入りとなった。

昨季所属したカージナルスを含めると、今オフだけでブレーブス、ドジャース、ヤンキースと、４度の遺跡で４球団に所属。異例の慌ただしいオフになっている。

ドジャースの外野陣は左翼からヘルナンデス、パヘス、タッカーがレギュラーとなることが濃厚。右打ちのコール、左打ちのシアニは控えに回ることが濃厚だ。