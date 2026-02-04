猪俣周杜がtimelesz愛を語り、二階堂高嗣がアイドル論を熱弁… Travis Japan・松倉海斗も参戦 4日放送『ニカゲーム』
Kis-My-Ft2・二階堂高嗣、令和ロマン・松井ケムリ、timelesz・猪俣周杜が出演するテレビ朝日系『ニカゲーム』が4日深夜に放送される。猪俣はtimelesz愛を語り、二階堂はアイドル論を熱弁。Travis Japan・松倉海斗も参戦する。
【番組カット】カワイイ！爽やかな笑顔をみせる二階堂高嗣
今回は新企画『四字熟語トーナメント』を開催。ルールは、二階堂、猪俣がお題の四字熟語を一文字ずつ戦わせ、トーナメント表を作成し、残りの解答者がトーナメントの結果を予想するというもの。解答者メンバーがいかに、出題者である二階堂、猪俣の思考を読み取れるかがカギとなる。
第一のゲームは、二階堂による「喜怒哀楽」トーナメント。一回戦は「喜VS怒」、「哀VS楽」という勝負になるが、解答者メンバーはどのように予想するのか。
ケムリは二階堂を「男気がある人」というイメージと説明し、意外と怒りの感情も大切にしているのでは？と「喜VS怒」の勝者を「怒」と予想。二階堂を“にぃに”と慕う松倉は、二階堂が人生において必要だと思っている感情が勝つと考え、「喜VS怒」の勝者は「喜」だと予想した。猪俣は二階堂がよく発する「楽しくやろうよ！」という言葉を例に挙げ、「楽」が勝つと予想する。
二階堂による「喜怒哀楽」トーナメントは一体どのような結果になるのか。収録では、二階堂のアイドル論が浮き彫りになり、デビュー間もない猪俣に対し「お前にはまだわからない」と諭す場面もある。
続く猪俣のターン、お題は「電光石火」。猪俣のぶっ飛び理論は「石VS火」をtimeleszに例えるところからスタート。ケムリは「timeleszに石のやついる？」と困惑。「僕はこっちを選べないです！絶対に！」と熱弁をふるう猪俣だが、果たしてどんな理屈で、どの漢字が勝ち進むことになるのか。
