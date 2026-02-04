ウクライナ侵略の長期化により、対露制裁で米欧企業からの輸入ができないロシアの航空会社が旅客機不足に陥っている。

新たな機体や部品が手に入らず、機体更新やエンジンなどの修繕が追いつかずにトラブルが急増。プーチン政権が音頭を取る国産機の開発も大幅に遅れており、退役した国産機まで再利用しながら運航を続けている状況だ。

露有力紙イズベスチヤは１月、約３０年前に製造されたロシアの退役機１０機が修復され、複数の航空会社に引き渡されたと報じた。同紙は、今後も退役機の再利用は続くと指摘した。

露連邦航空運輸局によると、国内の航空会社が２０２５年１０月時点で保有する旅客機１１３５機のうち６７％が外国製だ。米国のボーイングや欧州のエアバスなどの機体とみられ、３０年までに約１１０機が順次、退役していく可能性があるというが、制裁下のロシアで新たな外国製機体は手に入らない。

機体不足に加え、制裁によりエンジンなどの予備部品も手に入らないことから修繕も行き届いていない。

ロシアでは昨年１２月以降、外国製の旅客機がエンジン故障で緊急着陸するなどの事案が３件続いた。独立系メディア「ノーバヤ・ガゼータ欧州」によると、２５年１〜１１月に確認された「故障や技術的なトラブル」は約８００件に上り、前年同期（２１０件）の４倍近くに急増している。

プーチン大統領は昨年１２月、「我々には新しい国産機が必要だ」と述べ、米欧の旅客機に代わる新型国産機の開発を急ぐ考えを強調した。ただ、開発は難航している。「スホイ・スーパージェット・ニュー」もその一つだ。従来機は米欧企業が提供する技術や部品を使っていたが、それらを全て国産化するため量産開始時期は当初計画していた２４年から２６年に延期された。

露政府は２２年、旅客機の国産比率を３０年までに「８１％」に引き上げる見通しを示したが、現在は「５０％」に引き下げている。現在運航中の国産旅客機についても、国内の工場が軍事目的の発注に追われ、民間機用の予備部品の納入が遅れて修繕が追いついていないとの報道がある。