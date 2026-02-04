織田裕二主演『北方謙三 水滸伝』ファイナル予告解禁 反町隆史＆亀梨和也ら豪華共演 諏訪部順一が語り部に
壮大なスケールと緻密な人間描写で熱烈な支持を集めてきた、作家・北方謙三の代表作『水滸伝』を、織田裕二主演で映像化した連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』が、今月15日より放送・配信開始となる。
【動画】連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』ファイナル予告
本作は、腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの闘いを日本ドラマ史上“規格外”のスケールで描く叛逆の群像劇。主人公・宋江（そうこう）役の織田をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市ら豪華キャストが集結し、「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」といった現代にも通じるテーマを壮大なスケールで描き出す。
このたび解禁されたファイナル予告映像では、激動の時代を生きる者たちの葛藤や信念、そして絆がエモーショナルに映し出される。「小さな国だが、大きな志を持つ者が集まる国だ―」。廃れた国を立て直す決意を語る宋江（織田）の言葉から始まり、叛逆の拠点・梁山泊に集う者たちの姿が次々と描かれていく。
宋江のもとには、同じ志を胸に闘う者たちが集っていく。もう一人の頭領として国家に立ち向かう晁蓋（反町）、国を変えるため、自らの責務を背負い戦い続ける林冲（亀梨）。それぞれが譲れぬ信念を抱えながら、運命へと踏み出していく姿が、熱を帯びた人間ドラマとして描き出されていく。
「助けてやる。信じろ。」という晁蓋の言葉に、「頼む。」と応える宋江。言葉少なに交わされる二人のやり取りからは、梁山泊を率いる頭領同士の揺るぎない信頼関係が浮かび上がる。
一方、林冲とその妻・張藍（泉里香）の間には、深く愛し合いながらも、抗えぬ運命に引き裂かれていく切なさが漂う。また、気高き正義の武人・楊志（満島）と、彼を静かに支える伴侶・済仁美（波瑠）からは、過酷な時代の中で育まれる温かな家族愛が伝わり、宋江に仕えるスパイ・馬桂（松雪）と娘・閻婆惜（吉田美月喜）の姿からは、乱世に翻弄されながらも互いを想い合う親子の絆が胸に迫る。
さらに、王進（佐藤）と史進（木村達成）が築く真っ直ぐな師弟関係、そして国家を内側から立て直す思想を掲げ、梁山泊の前に立ちはだかる最大の敵・李富（玉山）ら、国のスパイ機関・青蓮寺（せいれんじ）の面々も登場し、それぞれの正義が交錯する物語は激突へと向かっていく。
主題歌にはMISIAの「夜を渡る鳥」を起用。壮大な旋律とともに、登場人物たちが理想の国を夢見て、家族や仲間、そして己の信念のために命を懸けて生き抜く姿が描かれる。
また、ファイナル予告編のナレーションを担当するのは、 『テニスの王子様』の跡部景吾役や『呪術廻戦』の両面宿儺役などで知られる声優・諏訪部順一。ドラマ本編のナレーションも担当することが明らかとなった。重厚な声で作品世界にさらなる深みを与える。
さらに、“九紋竜”史進役を演じる木村達成による読書連載企画「木村達成、北方謙三『水滸伝』を読む」の実施も決定。木村が原作を読み進めながら、作品の魅力や撮影裏話、作品への思いを語る内容となり、北方謙三「大水滸伝シリーズ」特設サイトで掲載される予定だ。
連載は2月1日正午より隔週更新で、全10回＋対談を予定。若武者・史進として成長していく人物像とともに、ドラマの世界観をより深く味わえる企画となっている。
