男の子が幼稚園から帰ってきたら、真っ先に大型犬に「ただいま」のご挨拶をしに行って…？尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で19万2000回再生を突破。「可愛すぎる！」「大の仲良し」といった声が寄せられています。

【動画：幼稚園から帰った小さな男の子→すぐさま『大型犬』に抱き着いて…ずっと見ていたい『ただいま』】

大型犬に「ただいま」のご挨拶

Instagramアカウント「yuu160cm」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「エル」くんと暮らしている男の子が幼稚園から帰ってきた時の様子です。男の子はお家に入ると「エル！」と愛おしそうにお名前を呼び、両手を広げてエルくんに駆け寄ったそう。そしてエルくんの首にぎゅっと抱き着いて、「ただいま」のご挨拶をしたとか。

一方のエルくんは大きな体で男の子を受け止めながら、「お疲れさま！待ってたよ」とばかりにしっぽを振っていたそう。2人の嬉しそうな姿から、お互いへの大好きの気持ちが伝わってきます。

愛と幸せにあふれた光景

エルくんはしっぽを振り続けることで、「早く遊ぼう！」と必死にアピールしていたそう。しかし男の子はエルくんの頭にお顔をうずめて犬吸いに夢中になっており、それどころではありません。

そんな男の子の重すぎる愛にちょっぴり引いているのか、しっぽの動きが止まってしまったエルくん。それでも犬吸いを拒否したりせずにされるがままになって、男の子をたっぷり癒してくれたそうですよ。愛と幸せにあふれた光景は、永遠に眺めていたいくらい尊いですね！

この投稿には「お互い待ちに待った瞬間ですね」「凄く優しいお顔してるのがまた微笑ましい」「犬吸い、最高の癒しですね」「こうなる気持ちわかります」といったコメントが寄せられています。

幼稚園に行く前と帰宅後

別の日には、男の子が幼稚園に行く前と帰宅後の様子が投稿されています。幼稚園に行く前、エルくんは男の子のお膝にあごを乗せて、「行っちゃうの？やだよ…」としょんぼりしていたそう。寂しそうなお顔が、なんとも切ないです。

そして男の子が幼稚園から帰ってきたら、「もう離れない！」とばかりにピタッと寄り添う2人。エルくんの満足そうなお顔が見られて、男の子も嬉しそうです。これからもエルくんは表情や仕草で、男の子に愛を伝えてくれることでしょう。

Instagramアカウント「yuu160cm」には、エルくんと2人の男の子の日常が投稿されています。仲良しで可愛い姿に笑顔と癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「yuu160cm」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。