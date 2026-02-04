飼い主さんがリモートワークをしていたら、ワンコが甘えにきて…？ワンコを撫でてあげた時の至福の表情が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万8000回再生を突破。「全部が可愛すぎる」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：リモートワーク中、甘えにきた犬→仕事を中断して撫でてあげた結果…作業にならない『幸せな表情』】

お仕事中に構ってアピールをするワンコ

YouTubeチャンネル「チワワのみるくchannel」に投稿されたのは、チワワの「みるく」ちゃんの飼い主さんが自宅でリモートワークをしていた日の様子です。飼い主さんがパソコン作業をしていたら、途中でみるくちゃんが部屋に入ってきたそう。

みるくちゃんはテーブルの下からお顔を覗かせると、飼い主さんをじーっと見つめて「構ってほしいの」とアピールしたとか。その可愛すぎるお顔を見て、キュンキュンしてしまった飼い主さん。みるくちゃんを放っておくことなどできず、お膝に乗せて一緒に仕事をすることに。

膝に乗せて一緒にお仕事

みるくちゃんはお膝の上で大人しくお座りしているものの、ものすごく退屈そうなお顔をしていたとか。すぐに眠くなってしまったようで、大きなあくびをする場面も。どうやら飼い主さんが作業を続けていることに、「もっとちゃんと構ってほしいのに！」と不満を感じている模様…。

このままではみるくちゃんが拗ねてしまいそうなので、飼い主さんは少しだけ撫でてあげたそう。するとみるくちゃんは、あっという間にご機嫌に。飼い主さんが作業を再開すると、手をペロペロと舐めて応援してくれたといいます。優しさにほっこりしますね。

撫でてあげるとご満悦の表情に！

飼い主さんの手がヨダレまみれになるくらい、熱心にペロペロしてくれたというみるくちゃん。ここまでしてもらったら、お礼をしないわけにはいきません。飼い主さんは一度お仕事を中断し、みるくちゃんをたっぷり撫でてあげることに。

お腹を優しく撫でてあげているうちに、みるくちゃんは飼い主さんにもたれかかってリラックスし始めたそう。そしてお目目を細めて、幸せそうにうっとり…。とろけそうな表情が可愛くて、見ているだけで癒されます。

そして最終的にみるくちゃんは、飼い主さんに体を預けて甘えながらウトウトし始めたとか。天使のような愛らしい寝顔まで見せられて、なかなか仕事に戻れなくなってしまう飼い主さんなのでした。

この投稿には「可愛すぎて何回も見てしまいます」「こちらもとろけそうになりました」「パパさんも幸せそう」「仕事環境最高やん」といったコメントが寄せられています。

みるくちゃんの可愛い姿や、飼い主さんとの愛に溢れた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「チワワのみるくchannel」をチェックしてくださいね。

