NECより2026年春モデルのノートPC・オールインワンPCを発表 メモリー・SSDをしっかり標準搭載
NECパーソナルコンピュータは、個人向けパソコンの2026年春モデルを発表した。
【画像】ノートパソコンのカラーバリエーションは3種類 2026年春モデルの商品外観
今回発表された新モデルは、大画面ノートパソコンの『LAVIE N16』と、オールインワンデスクトップパソコンの『LAVIE A27』『LAVIE A23』だ。いずれもメモリー16GB以上、SSD 約512GB以上を標準にした構成となっている。
『LAVIE N16』は16型・16:10比率のディスプレイを採用したスタンダードなノートパソコンだ。光学ドライブやテンキーを搭載することで使い勝手を維持しつつ、LAVIE AI PlusキーおよびCopilotキーによるAI機能も備えた作りになっている。
カラーバリエーションはネイビーブルー、パールホワイト、オリーブグリーンの3種類が用意されている。2月5日より発売予定だ。
『LAVIE A27』『LAVIE A23』は、27型または23.8型のフルHD IPS液晶を採用した、ディスプレイ一体型のオールインワンデスクトップパソコンだ。
メモリーは増設することができ、利用環境に合わせて調整が可能だ。DVDドライブやテンキー付きワイヤレスキーボードが同梱されている。
2月12日に発売予定だ。
（文＝リアルサウンドテック編集部）