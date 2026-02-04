NECパーソナルコンピュータは、個人向けパソコンの2026年春モデルを発表した。

【画像】ノートパソコンのカラーバリエーションは3種類 2026年春モデルの商品外観

今回発表された新モデルは、大画面ノートパソコンの『LAVIE N16』と、オールインワンデスクトップパソコンの『LAVIE A27』『LAVIE A23』だ。いずれもメモリー16GB以上、SSD 約512GB以上を標準にした構成となっている。

『LAVIE N16』は16型・16:10比率のディスプレイを採用したスタンダードなノートパソコンだ。光学ドライブやテンキーを搭載することで使い勝手を維持しつつ、LAVIE AI PlusキーおよびCopilotキーによるAI機能も備えた作りになっている。

カラーバリエーションはネイビーブルー、パールホワイト、オリーブグリーンの3種類が用意されている。2月5日より発売予定だ。

『LAVIE A27』『LAVIE A23』は、27型または23.8型のフルHD IPS液晶を採用した、ディスプレイ一体型のオールインワンデスクトップパソコンだ。

メモリーは増設することができ、利用環境に合わせて調整が可能だ。DVDドライブやテンキー付きワイヤレスキーボードが同梱されている。

2月12日に発売予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）