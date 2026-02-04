その場で“正しさ”を競って空気が凍る――そんな心当たりはありませんか。相手の体面を守りつつ事実を整えるには、どんな言い方が正解なのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

相手のメンツを潰さない

会話の際、たとえ好意からであっても、

相手の誤りを指摘することは絶対に控えるべきだ。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

その場で正しさを競うと、関係の温度は一気に下がる。

相手の体面を守ることが、話の前提を守ることになる。

気づいたことは、断定せずに質問へ置き換える。

「こう聞こえたけれど、私の理解で合っていますか」。

事実と解釈を分けて伝える。

「数字はAとBで違って見えます。どう扱いましょう」。

場の目的を優先する。

議論より合意が必要な場では、結論に近い提案から出す。

公の場での訂正は避け、必要なら一対一で短く伝える。

相手のメンツを守れば、次の会話が続く。

自分を主語にした言い方を使う。

「私はこう理解しました」「私はこの点が不安です」。

感情を足さず、時間を区切る。

「今日はここまで。続きは資料を見てから話しましょう」。

代替案を必ず添える。

「この資料に合わせるか、最新の数値で更新するか、どちらにしますか」。

感謝で締める。

「指摘ではなく、より良くするための確認です。協力ありがとう」。

誤りを正すより、関係を壊さず進めるほうが、結果として正確さに近づく。

丁重さと礼儀を土台に、少し冷めた距離を保つ。

それが、互いの尊厳を守りながら、会話を建設的に保つやり方だ。