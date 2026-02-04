「あの大谷翔平選手が絵本を!?」話題を呼んだ作品がアメリカに次いで、日本でも発売になります。日本語翻訳版『デコピンのとくべつないちにち』で担当をつとめたポプラ社の大村さんに絵本の魅力や出版の経緯を伺いました。大谷選手が愛犬・デコピン目線で描く愛らしい世界観。特にデコピンが見せる多様な表情は必見だそうです！

大谷選手の目覚めから物語は始まる

── MLBドジャースの大谷翔平選手が愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本『デコピンのとくべつないちにち』が発売されます。デコピンが、大谷選手によってどう描かれているのかとても楽しみです。どのような内容の絵本ですか。

大村さん：『デコピンのとくべつないちにち』は、開幕戦の始球式を任された大谷選手の愛犬・デコピンが主人公の絵本です。

いきいきとした姿でデコピンが描かれている／『DECOY SAVES OPENING DAY（原書タイトル）』中面ページ

始球式当日、デコピンは、家にお気に入りのラッキーボールを忘れてしまいます。ラッキーボールがないとシーズンが始まらない！ということで、デコピンが取りに戻ろうと奮闘するお話です。デコピンの視点を通して、野球場の楽しそうな雰囲気が描かれています。

── 絵本の主人公が大谷選手本人ではなく、愛犬のデコピンになったこともポイントですね。

大村さん：そうなんです。この企画が発表された際、大谷選手は動物愛護の活動を支援したいという思いを表明されていました。そういう意味でも、デコピンが主役になることはとても意味のある設定だったと思います。ふだんは大谷選手の隣にいる相棒として注目されているデコピンですが、この絵本では主役として活躍する姿が描かれます。2024年夏に、デコピンが始球式を任されたことはいまだに記憶に新しいですね。大谷選手はもちろん、デコピンも絶大な人気がありますので、ファンにとっても嬉しい企画になったかと思います。

── 2024年の始球式で、ユニフォームを着たデコピンが大谷選手の指示を待って、脇目も触れずマウンドからボールをくわえて大谷選手のもとに運ぶ姿は感動しましたし、大谷選手との信頼関係も伝わってきました。世界中で大絶賛されましたね。

大村さん：絵本の中では開幕戦の始球式を行うことになりますので、デコピンもひときわ気合が入っていますね。ふたりの信頼関係が見て取れるシーンも描かれています。大谷選手は「デコピンは数多くの大切な時間を僕のそばで過ごしてくれています。デコピンが特別である理由を今回、物語を通して伝えることができて嬉しいです」とコメントしています。デコピンと大谷選手の関係性の描かれ方にも注目です！

日本語翻訳「デコピンのかわいらしさ」に工夫

── 英語の絵本を日本語に翻訳するにあたって、工夫されたことはありますか。

大村さん：絵本というのは読み聞かせをする際に、親しみやすいリズムや口調であることが大切になってきます。そのため、言葉の親しみやすさやデコピンのかわいらしさが十分に表現できるような訳文になるよう、翻訳者の方に工夫していただきました。ご家族で読まれる際には、何度も声に出して読んでほしいです。

大谷翔平選手と愛犬のデコピン

── ちなみに、大村さんがこの企画を担当している理由はあるのですか。

大村さん：私は子どもの頃アメリカに住んでいて、野球が大好きでした。言葉が通じなくても、野球を通して仲良くなった友達もいました。ポプラ社に就職してからは、編集や海外事業を担当しています。そのような経緯もあり、この企画について知ったときは自分が担当したいと申し出ました。国籍や年齢の垣根を越えて、あらゆる人に届くのが絵本の魅力だと思っているのですが、『デコピンのとくべつないちにち』はまさにそのような力を秘めた絵本だと思っています。

── 発売前から注目を集めていると伺いました。

大村さん：すでに反響は大きく、大谷選手や野球ファンの方、愛犬家やデコピンのファンの方などからもコメントをいただいて、年齢や性別問わずリーチの広さというのを感じています。また、発売前からすでにAmazonの絵本ランキング上位に入っていることからも注目度の高さを伺えると思います。

「収益は慈善団体に寄付」大谷選手の思い

── 通常の絵本との違いはありますか。

大村さん：大谷選手は今回の絵本の収益を全額、慈善団体に寄付されるということを発表しています。また、大谷選手は「動物愛護団体への支援により、より多くの犬が愛する家庭を見つけることを望んでいます」とコメントしています。弊社としてもその思いに賛同し、日本語版の売り上げの一部を動物愛護団体に寄付することにいたしました。

── 絵本の収益を社会貢献に繋げたいという思いを知ったときは、どう思われましたか。

大村さん：絵本の中でメッセージを発することはもちろん大切なことですが、絵本の外の現実世界に影響を及ぼすというのは、なかなかできることではありません。また、大谷選手とデコピンの人気があってこそ、届くメッセージもあると思います。そういう意味で、収益を寄付すると発表されたのはとても意義深いことですし、絵本の可能性を広げてくれる素敵な試みだと思います。弊社としても、その思いを最大限に広げたいと思っています。

球場のワクワク感を絵本でもぜひ楽しんで

── この絵本をどのように楽しんでいただきたいですか。

大村さん：デコピン視点で物語が語られているため、野球に詳しくない子どもや大人も、無理なく楽しんでいただけると思います。まるで初めて野球場を訪れたときのような、ワクワク感を味わっていただきたいです。

また、デコピンのイラストが表情豊かで、とてもかわいらしく描かれているのも注目していただきたいポイントです。私のイチ押しは、ボールを忘れたことに気づいたときの顔です。デコピンの無邪気で一生懸命な姿を見ると、思わず応援したくなります。

読者層は3～7歳向けのお子さんとそのご家族が想定されていますが、大人の方を含む幅広い世代の方にも楽しんでいただけたらと思います。もうすぐWBCや各チームのキャンプも始まるタイミングでもありますので、この絵本とともに盛り上がっていただけると嬉しいです。

取材・文：内橋明日香 画像：ポプラ社