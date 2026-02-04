ボーカルデュオ「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ」の川畑要と堂珍嘉邦が生放送に現れ、ネットは大興奮だ。

３日放送のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）のスタジオにサプライズ生登場。結婚したＭＣの田村真子アナウンサーに、大ヒット曲「君をさがしてた〜Ｔｈｅ Ｗｅｄｄｉｎｇ Ｓｏｎｇ〜」をささげた。田村アナは瞳をウルウルさせながら「こんな幸せなことってあるのかと」と感動していた。

今年で結成２５年だという。川畑は「ライブに遊びにきてください」と呼びかけた。

ネットは「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ…やば…２人とも良い年のとりかたしてる」「堂珍くんも川畑くんも良い年のとり方してるなー」と現在の２人にほれぼれ。

また「相変わらず堂珍さんが老け無さすぎだし川畑さんは若返ってるのでわけがわからんＣＨＥＭＩＳＴＲＹ」「変わらない堂珍。イケおじに変身の川畑」「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹって、川畑さんのあのサングラスのイメージ強いけど」「サングラス無いから分からなかった」「病院に着いて、ラビット流れててケミストリー出てたけど最初そっくりさんかと思った（笑）川畑さん変わりすぎ」「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹの川畑さんの色気がヤバい…強面イカツい兄ちゃんだった時も好きだけど今の綺麗めセクシーお兄さんも好きすぎる…」と川畑の姿に注目が集まった。