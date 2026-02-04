timeleszの松島聡（28）が3日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。まねをしたい先輩を明かした。

同番組は今回から松島が新レギュラーとして本格始動。番組後半からスタジオに登場し、スタジオトークでは「ものまね」が話題となった。笑福亭鶴瓶から「ものまねされたことある?」と尋ねられて「ないです」としつつ「まねしたい先輩はやっぱりいます」と答えた。

まねしたい先輩については「目上の方と連絡させていただく機会があった時に、LINEのやりとりの中で文章力とか、櫻井翔くん凄くお上手で」と、先輩の嵐・櫻井翔だと明かした。

櫻井からの連絡について「文章力も内容も改行の仕方も全部バランスがいい」とし「だから、翔くんのLINEの内容を全部僕はインプットして」と参考にしているとした。

また、「レスポンスがめちゃくちゃ早い。すぐ返ってきます。どれだけ忙しくても」と語った。さらに返信だけでなく「ちゃんとラリーを続けてくれる」と櫻井の気遣いを伝えた。

これに鶴瓶が「どっかでやめてほしいよね」とイジわるな返しをすると、松島は大笑いしながら「そんなことない」と否定した。