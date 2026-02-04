「リアル天使」aespa・ウィンター、海辺で見せた “極薄ボディ”に視線集中！骨が浮き出た背中に心配の声も

aespaのウィンターが、透明感あふれる美貌を披露した。

ウィンターは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「痩せすぎ」ウィンターの“極細ウエスト”

公開された写真には、海が見えるバルコニーや海岸でリラックスした表情を見せるウィンターの姿が収められている。

背中が大きく開いたホルターネックワンピースのデザインが、彼女の白く透き通るような肌と華奢なボディラインを際立たせている。ナチュラルなメイクで儚げな雰囲気をまとった佇まいが、見る者の視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「リアル天使」「透明感すごい」「痩せすぎてちょっと心配」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウィンターInstagram）

なお、ウィンターが所属するaespaは、1月31日・2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催された「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。