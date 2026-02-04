キングダム×Seresa新色♡甘く盛れるチュチュグレー誕生

TikTokアイメイク界隈の女王・Seresaが監修した、キングダムの新作アイライナーに注目。グレーなのに冷たくなりすぎず、ほんのりピンクを感じる「チュチュグレー」は、甘さと目力を両立したい大人女子にぴったりの一本です。トレンドのバレエコアメイクにも相性抜群で、毎日のメイクをさりげなくアップデート。いつものアイラインに変化が欲しい人必見です♡

甘さと目力を両立するチュチュグレー

キングダムリキッドアイライナーTPチュチュグレー

価格：1,650円(税込)

新色「チュチュグレー」は、グレーベースの高発色カラーにピンク味をひと匙加えた絶妙バランス。目元にしっかり存在感を出しながらも、きつくなりすぎず愛され印象に仕上がります。

ピンクメイクとの相性も良く、デイリー使いしやすいのが魅力。＃バレエコアメイクを楽しみたい人にもおすすめのカラーです。

先行発売日：2026年3月3日(火)PLAZA、LOFT※2

全国発売日：2026年4月3日(金)全国のバラエティショップ、マツモトキヨシ、ココカラファインなどのドラッグストア※2

※2全ての店舗で取扱いがあるというわけではありません。

ひんやり密着♡ベイビーブライトの新作ティントでぷるツヤ唇

落ちにくさも描きやすさも妥協なし

史上初※3の3つのプルーフ処方で、こすれ・涙・皮脂に強い処方を実現。

さらに丸形センイと星形センイをブレンドした「魔法の筆」により、0.1mmの極細ラインもブレずに美しく描けます。

染料不使用でクレンジングしやすく、まつ毛美容液成分※4配合なのも嬉しいポイントです。

※3当社シリーズ内にて

※4セラミドNP、パンテノール、加水分解シルク、アカツメクサ花エキス、ローヤルゼリーエキス(すべて保湿成分)

なりたい印象で選べる全5色展開

チュチュグレー：ほんのりピンクの甘盛れグレー



ブラック：強すぎないのにしっかり盛れる定番カラー



ブラックブラウン：黒と茶のいいとこどり万能カラー



ブラウン：毎日使いにちょうどいい王道ブラウン



ラテブラウン：淡色メイクにも映える柔らかブラウン



キングダムリキッドアイライナーTPは、Seresa監修カラーを含む全5色展開。なりたい雰囲気やシーンに合わせて選べます。

毎日メイクを格上げする一本

甘さも目力も欲張りたいなら、Seresa監修のチュチュグレーが正解。トレンド感のあるカラーと高機能処方で、メイク時間も仕上がりもストレスフリーに♪

いつものブラックやブラウンから一歩踏み出したい人にこそ試してほしい、キングダム渾身の新色です♡