昨今、雪の多い地域では、屋根の雪下ろしなどの除雪作業中の事故が多く発生している。

【映像】各地の雪の様子（実際の映像）

国土交通省によると、雪が多い年は、年間1000件以上の事故が起きていて、100人以上が亡くなることもあるという。そのうち、死亡事故のおよそ8割は65歳以上の高齢者による事故だ。

除雪作業の際には、必ず2人以上で行うこと、はしごを固定することなど、作業中の事故に注意が必要と呼びかけられている。

福島県出身のお笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子は、「（出身地域は）福島県内では割と少ない方なんですけど、私が高校生の時とかは、やっぱり雪が降ったらみんなで雪かきから始めないと1日が始まらないという感じだったので大変だった」と地元の雪事情について言及。

また、「静かな夜、『あれ、いつもより静かだね』ってなったら、雪が積もり始めているサインで、次の日のことを考えて『早く寝て』とか『誰が1番最初に起きて雪かきしようね』とか、そういう計画を立ててやっていた」と明かした。

さらに、高齢者の事故が多発していることについては「青年部の皆さんが止めに入っていると言っていた。『おじいちゃんたちやめて、僕たちがやるから』って。山の方だとご高齢の方が多いので、やらざるを得ないのもあるんでしょうけど、本当に気を付けてもらいたい」とコメント。

「雪下ろしをしないと家が潰れちゃうというのも怖くて、やってしまったりするんでしょうけど、（若い人に）頼んだほうが良いと思う」（白鳥）

（『わたしとニュース』より）