“トランジスタグラマー”小日向優花、週刊SPA!「グラビアン魂」に登場 特技の話題で盛り上がる
福岡を拠点に活動するアイドルグループ「Dear Princess」の小日向優花が、3日発売の『週刊SPA!』の人気企画「グラビアン魂」に登場した。
【写真】同号の企画「このあと、どうする？」には椿野ゆうこが登場
同コーナーに登場するグラドルの趣味や特技がイラストだった場合、美大出身のグラビアンたちの対談はがぜん、盛り上がる。今回、小日向の絵のうまさを目の当たりにした2人の対談も大盛り上がりで、ついには使用している画材にまで及ぶなど、表現者同士ならではの濃密なトークが繰り広げられている。
小日向優花は福岡県出身。福岡を拠点に活動するアイドルとしても知られ、身長148センチと小柄ながら、B92・W60・H89、Iカップという破壊力抜群のプロポーションでグラビアシーンで話題となっている。
現在、DVD『ミルキー・グラマー』が発売中で、映像作品でもその魅力を発信している。今回の「グラビアン魂」では、ビジュアル面だけでなく、創作に向き合う姿勢や感性もクローズアップされ、これまでとは異なる一面をのぞかせた。
なお、同号の「表紙の人＆美女地図」には根本凪、「このあと、どうする？」には椿野ゆうこが登場する。
