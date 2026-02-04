歌手の新浜レオンさん（29）が、4月15日に自身初となる1st EP『New Beginning』をリリース。歌手のこっちのけんとさんが書き下ろした新曲『LOVE しない？』が収録されることが発表されました。新曲『LOVE しない？』は前作の『Fun! Fun! Fun!』に続き、聴くだけで元気が湧いてくるハッピーな楽曲になっています。

今回のコラボは、新浜さんとこっちのけんとさんが2024年の『NHK紅白歌合戦』に初出場していたことがきっかけで実現。

新浜さんは「同い年で、グリーンがラッキーカラーなどの共通点も多く、話せば話すほど共感できることばかり…。特に根底にある真面目さと、人の縁を大切にする姿勢に大変共感しています。いつか楽曲を制作していただくことを願っていたので本当に嬉しいです！」と喜びのコメントをしました。

■こっちのけんと「絶品低音ビブラートが映えるような一曲」

こっちのけんとさんは新曲について「“もしも新浜レオンというアニメ作品が昭和にあったら、そのオープニング曲はどうなるか”をテーマに書かせていただきました！」とコメント。「メロディーはこっちのけんとらしさを残しつつ、レオンさんの絶品低音ビブラートが映えるような一曲」とこだわりを明かしました。

新浜さんは「作っていただいた曲を初めて聴いたときは、あまりの“愛溢（あふ）レオン”ぶりに感動！！！ 僕に寄り添って作ってくださったことに胸が熱くなりました」とコメント。さらに、「コーラスにはこっちのけんとさんご本人も参加してくださっています。レオン語まで真面目にハモリを入れてくれた時間は、僕にとってかけがえのない宝物です。この曲をコンサートで“盛り上がレオン”できる日を心から楽しみにしています！」と得意の“レオン語”で意気込みを語りました。