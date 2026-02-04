ロボットが働く「スマート工場」、湖北省に次々誕生―中国

春節（旧正月、2026年は2月17日）が近づき、湖北省のスマート工場ではたくさんの「ロボット社員」がそれぞれの持ち場で効率よく作業を進め、納期に間に合うよう、生産能力の確保を支えていた。

中国移動集団湖北有限公司荊州支社の王婷（ワン・ティン）シニアプロジェクトマネージャーは、「10ギガの光回線から各種機器の生産まで、AI（人工知能）エージェントを活用した工場のために、高速・低遅延の『ニューラルネットワーク』を構築した。この工場では今、10種類のエンボディドAI端末と38項目のAIエージェントが深い連携を行っている」と話した。

湖北省では現在、スマート工場が次々に建設され、「ロボット社員」が製造ラインに全面的に組み込まれるようになっている。

武漢市にあるTCLのエアコンのスマート製造拠点では、ロボットアームが高速でねじ締めを行い、ロボットビジョンが溶接の誤差を1秒で識別し、物流ロボットが24時間切れ目なくパッケージングを行う。同じく武漢市にある聯想（レノボ）の産業拠点では、独自開発した「魯班超級AIエージェント」が工場の「管理人」となり、1万人を超える従業員の生産配置を統括する。

AIエージェントを活用した工場の勢いある発展は産業の下支えと切り離せない。25年に湖北省の人型ロボット・AI産業の売上高は前年比で20％以上増加し、うちAI産業の過去約5年間の複合成長率は40％に迫った。

湖北省に集まるAI関連企業は1200社を超える。うち人型ロボットのコア企業は80社を超え、関連企業は1000社に迫り、整った産業エコシステムを形成している。「天問」「荊楚」「光子」といったロボットシリーズが産業化を実現し、応用シーンは工業製造、緊急対応・巡回点検、倉庫・物流などの各方面に及んでいる。

湖北省は一連の政策措置を打ち出し、科学技術イノベーションのブレークスルー、産業高度化の推進、デジタルインフラの構築、応用シーンの開拓・発展などに力を入れて、スマート経済をより大きく発展させている。（提供/人民網日本語版・編集/KS）