60年の歴史を背負いつつ従来像を刷新

自動車の進化を語るとき、環境性能やデザイン、デジタル技術といった言葉が並ぶことが当たり前になりましたが、その中でも長い歴史を持つ車種が未来をどう描くのかは、多くの人の関心を集めます。

そんな中、札幌で開催されるイベントに登場した一台が、来場者の視線を集め、ネット上では多くの反響が見られます。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新たなカローラ」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）

2026年1月23日から25日までの3日間、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）で行われた「ジャパンモビリティショー札幌2026」において、トヨタは複数の車両展示を実施。

その中でも注目度が高かったのが「カローラ コンセプト」の実車展示です。このモデルは、2025年10月に東京で開催された「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開され、次世代カローラの方向性を示す存在として話題になりました。

今回、北海道で実物が披露されるのは初めてで、実際のサイズ感や質感を確認できる貴重な機会となりました。

1966年の登場以来、カローラは世界中で親しまれ、トヨタを象徴する車種として歩んできました。

2026年には誕生から60周年を迎えますが、カローラ コンセプトはその節目を意識するかのように、これから先のカローラ像を示しています。

実用性や信頼性といった従来の強みを大切にしながらも、時代の変化にどう応えていくのか、そのヒントが随所に盛り込まれています。

技術的な特徴として印象的なのは、特定の動力方式に限定しない設計です。バッテリーEVだけでなく、ハイブリッドやプラグインハイブリッド、さらにはガソリンエンジン車まで想定したマルチパワートレイン対応のプラットフォームが採用されています。

地域ごとのインフラや気候、ユーザーの生活スタイルを踏まえ、最適な選択肢を用意しようとする姿勢が感じられます。

外観デザインも、これまでのカローラのイメージを大きく更新しています。グリルレスのフロントフェイスにシャープなLEDライトを組み合わせ、低く構えた車高と流れるようなルーフラインが特徴です。

セダンでありながらクーペのようなスポーティさを持ち、実用車という枠を超えた存在感を放っています。

室内空間では、運転席は操作性と集中力を重視しつつ、同乗者には快適さとくつろぎを提供する設計が意識されています。

大型ディスプレイや最新のコネクティッド技術、安全支援機能の進化も想定されており、日常使いから長距離移動まで幅広く対応できる次世代セダン像が描かれています。

開発担当者は、市販化の際にそのままの形になるわけではないとしながらも、ここで示された考え方やデザイン要素が今後のカローラに反映される可能性を示唆しています。

こうした展示に対し、ネット上でもさまざまな声が上がっています。「カローラがここまで未来的になるとは思わなかった」という驚きの声や、「実用性を残しているのがさすが」という評価が見られます。

一方で、「デザインがかなり攻めていて好みが分かれそう」「市販モデルではもう少し落ち着くのでは」といった冷静な意見もあります。

また、「60周年を迎えるモデルとして象徴的だ」「若い世代にもアピールできそう」「次に買う車の候補にしたい」といった期待感を示すコメントも見受けられました。