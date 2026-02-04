ダウ平均は反落 ナスダックは大幅安 本日は一部ローテーションの動きも＝米国株概況
NY株式3日（NY時間16:20）（日本時間06:20）
ダウ平均 49240.99（-166.67 -0.34%）
S＆P500 6917.81（-58.63 -0.84%）
ナスダック 23255.19（-336.92 -1.43%）
CME日経平均先物 54165（大証終比：-455 -0.84%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均が反落したほか、ＩＴ・ハイテク株に売りが強まり、ナスダックは大幅安となった。ダウ平均は一時取引時間中の最高値を更新したが、ＩＴ・ハイテク株の売りに押され、マイナス圏に沈んだ。米下院が歳出法案を可決し、政府機関の一部閉鎖が終了する運びとなったことで、後半には下げ渋る動きも見られていた。
本日は、ＩＴ・ハイテク株から素材やエネルギー、生活必需品など景気改善の恩恵を受ける銘柄へのローテションの動きも出ていた。決算も全体的に好調で、米株式市場は好調な２月相場のスタートを切ったものの、ＩＴ・ハイテク株への懸念は根強い。序盤は決算を受けてパランティア＜PLTR＞がポジティブな反応を示し支えとなっていたが、次第に売りが広がっている。
今週はＳ＆Ｐ５００企業の１００社超が決算を発表する予定だが、マグニフィセント７ではアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞、アマゾン＜AMZN＞も控えている。先週のマイクロソフト＜MSFT＞のネガティブな反応を踏まえ、投資家もＩＴ・ハイテク株には慎重になっているようだ。
「過去３年間、米株式市場はＡＩ関連への投資が主導し、マグニフィセント７に代表されるＩＴ・ハイテク大手が相場を牽引してきた。しかし、足元ではその流れが変わりつつあるとみる投資家が増えている」といった指摘も出ている。年初来、市場では激しいローテーションが起きており、グロース株を大きく上回る形でバリュー株がアウトパフォームしているという。
「ＡＩ向けの巨額な設備投資を巡る懸念と、米経済の加速によって相場が広がっていくという期待と夢がせめぎ合う中で、市場は表面下で大きく入れ替わっている」とも指摘している。
情報分析ソフトのパランティア＜PLTR＞が決算を受け上昇。１株利益、売上とも予想を上回った。ＥＢＩＴＤＡも予想を上回っている。ガイダンスも公表し、予想を上回る売上高見通しを示した。
決済サービスのペイパル＜PYPL＞が決算を受け大幅安。１株利益、売上高とも予想を下回った。米国の小売支出の弱さや海外事業の逆風が響き、同社ブランドのオンライン決済の成長は１％に鈍化した。同社はまた、ＨＰ＜HPQ＞でＣＥＯを務めるロアーズ氏をＣＥＯに就任する人事も発表。
半導体テストのテラダイン＜TER＞が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、予想を上回る第１四半期の売上高見通しを示している。同社は声明で「２６年は全事業で成長を見込み、特にＡＩに牽引されたコンピュート分野で強い勢いを想定している」と述べた。
ペプシコ＜PEP＞が決算を受け上昇。海外需要の強さを背景に好決算を発表。
半導体関連のラムバス＜RMBS＞が決算を受け大幅安。１株利益は予想を大きく下回ったことが嫌気されている。
トムソン・ロイター＜TRI＞やファクトセット＜FDS＞などデータサービス株が大幅安。ＡＩスタートアップのアンソロピックが法務業務の自動化を目的とする新たなツールを発表したことが嫌気されている模様。
ファイザー＜PFE＞が決算を受け下落。コロナワクチンと抗ウイルス薬の需要減少が続いた。
メルク＜MRK＞が決算を受け上昇。冴えない決算ではあったが、２６年の売上高見通しが予想を下回ったにもかかわらず、先行きへの評価が出ている模様。
