米１０年債利回り低下 企業の起債も活発化＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 企業の起債も活発化＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）

米2年債 3.568（-0.004）

米10年債 4.268（-0.010）

米30年債 4.897（-0.015）

期待インフレ率 2.352（+0.010）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。本日は主要な米経済指標の発表もない中、利回りは終盤に下げに転じている。



企業の起債が活発化しており、金融機関による大型案件が中心で、特にバンカメ＜BAC＞が主導した複数トランシェの大型起債が目立った。序盤はそれに伴う換金売りも出ていた模様で、利回りはプラス圏で推移していた。



２－１０年債の利回り格差は+７０（前営業日：+７０）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

