米１０年債利回り低下 企業の起債も活発化＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）
米2年債 3.568（-0.004）
米10年債 4.268（-0.010）
米30年債 4.897（-0.015）
期待インフレ率 2.352（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。本日は主要な米経済指標の発表もない中、利回りは終盤に下げに転じている。
企業の起債が活発化しており、金融機関による大型案件が中心で、特にバンカメ＜BAC＞が主導した複数トランシェの大型起債が目立った。序盤はそれに伴う換金売りも出ていた模様で、利回りはプラス圏で推移していた。
２－１０年債の利回り格差は+７０（前営業日：+７０）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
