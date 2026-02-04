きょう2月4日（水）よる7時〜9時 日本テレビ系で放送の「1周回って知らない話 2時間SP」は“芸能界辞めてやる！過去の挫折大告白SP”！

芸能生活45年の観月ありさ、芸能生活34年の瀬戸朝香が登場。実は芸能界を辞めるつもりだった!? トップ俳優の2人がまさかの挫折を告白！さらに、お子さんは総勢13人！辻希美（※正式には点1つ）、東原亜希、加藤夏希、子だくさんママたちが受けた壮絶なバッシングとは!? 過酷な子育て現場も公開。

番組恒例・高嶋ちさ子ファミリーへの密着は、ちさ子の姉のモデルデビューで家族が大騒ぎ！

◆芸能界を辞めようとしていた！観月ありさと瀬戸朝香が挫折を語る

観月は15歳から30年間、毎年欠かさず連続ドラマの主演を務めた“連ドラの女王”。瀬戸は17歳の時に月9ドラマのヒロインに抜擢されて大ブレーク、30歳で結婚し2児のママに。同い年で10代の頃から第一線で活躍し戦友ともいえる2人は、約30年前に共演して以来の仲良し。そんな2人に視聴者が聞きたい1周回って知りたい疑問は「長い芸能生活、辞めたいと思ったことはあったの？」。

観月が「何度も女優を辞めようと思いました」と言えば、瀬戸も「上京して半年で辞めようと思いました」と回答。順風満帆に見える芸能生活の裏で一体何があったのか？懐かしの秘蔵映像と共に、2人の知られざる苦悩と挫折、それを乗り越えてつかんだ活躍の真相に迫る。

4歳で子役デビューした観月が世間の目に留まったのは、12歳の時に出演した田原俊彦主演のドラマ「教師びんびん物語供廖もともと歌手志望で役者の仕事にまったく興味のなかった観月がオーディションに合格したのには、意外なワケが？さらに14歳で念願の歌手デビューを果たしてレコード大賞新人賞に輝くと、宮沢りえ、牧瀬里穂と共に頭文字をとって「3M」と呼ばれ人気が爆発。わずか15歳で「24時間テレビ」のチャリティーパーソナリティーを務めるまでに。しかし、その栄光の裏で大きな挫折が。人気絶頂の観月に一体何があったのか？どん底の観月を救った先輩・小泉今日子との絆とは？ 観月が今も「先生」と慕う田原俊彦からサプライズ生電話も！

瀬戸は、中学3年生の時に全国約4000校の中から“ウワサの美少女”としてスカウトされ芸能界デビュー。たったの3週間で映画のヒロインに大抜擢。ところが、周囲の誰もが次世代のスター候補と期待する中、本人は「半年後にはこの仕事辞めて、実家に帰ります！」と宣言。まさかの脱走事件!? 打倒3M!? 破天荒すぎる当時の瀬戸を、兄妹のように仲良くしていた俳優・加藤晴彦が証言！さらに、結婚・出産を機に仕事をセーブすると決めた当時の心境や、その後の仕事復帰を後押ししてくれた家族とのムネアツな秘話を初告白。

◆辻希美、東原亜希、加藤夏希 子だくさんママたちが壮絶な過去を激白

辻は12歳の時にモーニング娘。の4期生として芸能界デビュー。人気絶頂の中、20歳で俳優・杉浦太陽と電撃結婚。子宝に恵まれ、昨年8月には第5子を出産。その瞬間を自身のYouTubeチャンネルで公開し大きな話題に。東原は20歳の頃からモデルを中心にタレントとして活躍し、25歳の時にシドニー五輪柔道金メダリスト・井上康生と結婚。4児のママとなった今もモデル業をこなしながら、自身が社長を務めるアパレルブランドで年商10億円を達成するなど大活躍。加藤は2007年のドラマ「花より男子2（リターンズ）」でヒロインの恋敵役としてブレークし、29歳の時に一般男性と結婚。昨年第4子を出産後わずか1カ月で仕事に復帰し、映画やドラマ、バラエティー番組に大忙し。

そんな一見幸せに見える芸能人ママたちも、芸能人であるが故にバッシングを受け続けた過去が。壮絶な苦悩の日々と、それをいかにして乗り越えたのか、すべてを激白！

若くして結婚・出産に至った辻は、当初から世間の心無い声に悩まされてきた。「子どもが子どもを育てられないだろ」「どうせ離婚するのになぜ子どもを産むの？」などという厳しいバッシングを受け続けること、なんと12年。「芸能界を辞めようと思ったし、消えたいと思った」と告白。一方の東原も井上との交際発覚直後から周囲の批判にさらされ、「負けたら全部私のせいにされた。会場に行くとたたかれるので、試合を見に行けなかった」。世間の目から家族を守るために徹底したバッシング対策を行っていたと明かす。そんな彼女たちは、なぜ壮絶なバッシングに耐えることができたのか？どうやって芸能界屈指のママタレントとして活躍できるようになったのか？そのきっかけとは。

子だくさんの芸能人ママたちは普段どんな家事や子育てをしているの？貴重なプライベート映像も公開。子ども4人が全員柔道部、東原の手作り料理に一同驚愕！井上も料理をお手伝い!? 子どもたちに常に温かいご飯を食べさせたい辻のとんでもないこだわりや、しつけに悩むママ必見・加藤の子育てマイルールとは？

スタジオでは、2児の母・MCの川田裕美も交え、ママたちがぶっちゃけトーク。子育て中に夫が飲み会に行くのはアリ？ナシ？夫を飲み会に送り出す妻たちの本音とは？さらに、今どきの視聴者が1周回って知りたい疑問「子だくさんで大変なのに、なんで芸能界を辞めないの？」というちょっと意地悪な質問に、ママたちから意外な答えが。最後は、ママの頑張りを一番近くで見ている夫たちからSPメッセージが到着。愛情あふれるメッセージに、「染みました」「夫のことも大切にしたい」と大感激…！

◆高嶋ちさ子ファミリーに密着！姉・未知子さんがモデルデビュー!?

今回はちさ子の姉・未知子さんに新たなニュースが。2年前、人気セレクトショップ・BEAMS全面協力のもと、未知子さんプロデュースの服などを商品化するプロジェクトがスタート。未知子さんが働く就労支援施設で手作り販売しているぬいぐるみ「らぶらび」を使ったオリジナルグッズを制作しちさ子のコンサートで販売すると、売り切れ続出の大好評。すぐに第2弾制作に向けて動き出した。

今回、いよいよそのサンプル品が完成したと聞いて未知子さんがBEAMS本社へ。自由奔放な父・弘之さんと、毒舌の太郎さんも同行。普段はちさ子が間に入ることでなんとかまとまってきた高嶋家。ちさ子不在で何やら波乱の予感が…。

前回の打ち合わせでは、BEAMSチームが提案したデザインを未知子さんがことごとく却下、事前のプランがひっくり返る想定外の事態に。そんな未知子さんのこだわりが詰まった第2弾商品、一体どんな仕上がりになっているのか？期待に胸を膨らませる未知子さんの前に、BEAMSチームが制作したパーカー、Tシャツ、ボーダーシャツが並ぶと、弘之さんと太郎さんは「素晴らしい」「言った通りになってる」と大絶賛。果たして未知子さんの反応は？

そしてもう一つ、未知子さんには気になることが。2年前の第1弾完成の時、商品のタグにちさ子の名前が入っていることに「なんで私の名前が入ってないの？」と不満を漏らした未知子さん。それ以来、打ち合わせの度に「私の名前を入れてください」と念を押していたのだが…。果たしてどんなタグになっているのか？BEAMSチームが用意していたサプライズとは？

さらに、前回の打ち合わせでBEAMSチームから未知子さんへ打診があったのがモデルオファー。「作った洋服を未知子さんに着てもらって撮影をしたい」というBEAMSチームの申し出を、未知子さんは拒否していたが…。BEAMSチームと未知子さん、押し問答の末に、ついに未知子さんがモデルデビュー！未知子さんの感性が爆発し、驚きの展開に！