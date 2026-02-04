この記事をまとめると ■昭和の新車セールスマンは歩合給の割合が多かった ■最近では稼ぎより安定を求める労働者が多い ■休みも取りやすくなっておりかつてのような血気は感じなくなってきた

昭和の営業マンは血気盛んだった

かつて新車のセールスマンの給与体系は、圧倒的に歩合比率が高かった（セールスマージンが多かった）。1960年代後半あたりからマイカーブームが起こっても、今のような立派なショールームはなく、それこそー軒一軒をアポイントもなく飛び込み、「新車はどうですか」と売り歩いていた時代である。

メーカー系新車ディーラーも当時はまだ組織として脆弱であり、セールスマンの多くは異業種の飛び込み営業などで名を馳せた経験者を、即戦力として採用していた。当時は新車販売自体が新しいビジネスだったので、人材を集めるために歩合給も好条件を提示していたようで、その条件を目当てに異業種から新車販売の世界に飛び込む人も多かった。

「同僚とはいえ、まわりはみんな敵と思え」などと昭和のころにはいわれており、一匹狼状態で新車を販売し、会社も実績を挙げればそれでいいという雰囲気であったのだ。そのため、下取り車の横流し（今でもまだあるが）などをはじめ、かなり”やんちゃ”が目立った商売をみんなでやっていたようである。

飛び込み主体の営業方法は、1980年代後半、つまりバブル経済が終焉を迎えるあたりまで続いており、歩合給が幅を利かす給与体系も維持されていた。バブル経済後期には4年制大学の卒業予定者を一括採用するようにもなっており、次第にアポなしの飛び込み営業から、店頭対応したお客を自宅訪問などで後追いする販売方法となり、今では店頭販売（カウンターセールス）が主流となっている。

歩合給が高かったころのセールスマンのなかには、より実入りのいいところを求めて、短期間で転職を繰り返す人が目立っていた。当時は個人情報保護法などもなかったので、自分で作成した顧客名簿をもってディーラーを渡り歩き、「今度はこっちに転職しました」と以前の勤務先で販売した顧客に、新たな転職先のクルマを販売していたのである。転職先も、その顧客名簿があることを前提に給与（歩合給）を用意していた。

安定とプライベートを重視した環境へ

学卒一括採用のセールスマンが主流となり、個人情報管理などが厳しくなると、新車販売の世界で見える風景も変わってきた。給与体系における歩合給部分が大幅に減ってきたのである。日系メーカー系ディーラーからこの傾向が目立ち始めたため、当初はまだ歩合給の多かった輸入車系ディーラーへ転職するセールスマンも目立っていた。

また、新車販売のセールスマンを志す学生の意識も変わってきた。それまではとにかく「稼ぎたい」という人ばかりであったが、バブル崩壊以降は、一流メーカーの看板を背負った地域の優良企業としての安定感を求めて、セールスマンを志すようになったのである。

令和の今、新車販売セールスマンの世界では、歩合給、つまりセールスマージンはベテランにいわせれば「雀の涙程度」になってきているとのこと。しかも粗利ベースで足切りが設けられ、歩合給自体が支払われないというケースもあるらしい。 ただ、ベテランほど現状に不満が多いようだが、新人ほど歩合給に対して不満を感じていないようだという話も聞く。日本を代表する存在ともいえる自動車メーカー系ディーラーに勤務し、メーカーのロゴが入った名刺を持ち歩くことなど、安定感やステイタスを重視する傾向があるとの話も聞いている。

主任、係長、課長、そして店長と昇格していっても、仕事に対する責任ばかりが増え、給料はあまり増えない様子を見れば、マイペースで現状維持と若手セールスマンが考えるのも妙に納得してしまう。 過去には「稼ぎたい」など上昇志向に溢れていた新車販売セールスマンであるが、社会の変化もあるのか、筆者が出会うセールスマンの多くからも、かつてのようなギラギラしたものは感じなくなった。

今どきは子どもの学校行事などで日曜日も問題なく休めるようになっているし、有給休暇取得も厳格化されるなど、就労環境はだいぶ改善へ向かっている。働き手不足もあるので、よほどのことがない限りは解雇にもならないだろう。欲を出さないなかで毎月のノルマをどうこなすのかは疑問が残るものの、欲を出さなければ、新車販売セールスマンも居心地のいい仕事になっているのかもしれない。