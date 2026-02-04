矢部美穂、夫・山林堂信彦騎手のために作った手作りの“応援弁当”を披露「美味しそう」「彩りが本当に綺麗」「ボリュームあってヘルシーですね」
タレントの矢部美穂（48）が2日、自身のインスタグラムを更新。夫の山林堂信彦騎手（47）のために作った手作りの“応援弁当”を披露した。
【写真】「ボリュームあってヘルシーですね」矢部美穂が披露した手作りの“応援弁当”
矢部は「今日は山林堂信彦騎手の応援です」と書き出し「毎月恒例のお弁当」と愛情が詰まった弁当の写真を投稿。
「鶏肉のジャガイモとアスパラのハチミツマスタード炒め」をメインに、「にんじんのしりしり」「ほうれん草のとろろ昆布和え」「おにぎりはしそ」と、栄養バランスの取れたメニューを揃えた。自身の分も作り実食したといい「ハチミツとマスタードソースが美味しい」「リピ決定」と太鼓判。アスリートである夫の体を気遣いつつ、おいしさも追求したこだわりのお弁当だ。
コメント欄には「美味しそう」「彩りが本当に綺麗！」「美穂さんが作るお弁当はボリュームあってヘルシーですね」「トップやな」などの声が寄せられている。
