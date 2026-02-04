「どうしたの？」「ビックリ」“梨園の妻”、突然のビジュ激変にファン仰天
女優の三田寛子が2日にインスタグラムを更新し、ビジュアル激変ショットを公開し、ファンからは驚きの反響や称賛が寄せられた。
【写真】三田寛子、”花の82年組”同日デビューの再会ショットにファン歓喜
三田は1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫（しかん）と結婚。長男・中村橋之助、次男・中村福之助、三男・歌之助はそれぞれ歌舞伎界で活躍している。
三田は「今夜は節分」「健康で長寿を願いながらの 豆の数が多くて食べられるかなぁ」とつづり、以前の黒髪と打って変わってのド派手な金髪ショートヘアの姿を公開した。こちらについて三田は「実際金髪にしたいけど なかなかできないから ちょっと写真だけ」「髪の色変えてみました」と本当にヘアカラーしたわけではないと断りつつ、髪色チェンジへの願望を吐露した。
ファンからは突然の金髪姿に「金髪にされたのかとビックリしました」と驚きの声が寄せられた一方、大多数は「カッコ良いよ」「とってもお似合いです」「素敵です」「すごく若々しくて、25歳は若返った印象です」「すごく若々しくて、25歳は若返った印象です」といった称賛の声が占めている。
引用：「三田寛子」インスタグラム（@mita.hiroko_official）
【写真】三田寛子、”花の82年組”同日デビューの再会ショットにファン歓喜
三田は1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫（しかん）と結婚。長男・中村橋之助、次男・中村福之助、三男・歌之助はそれぞれ歌舞伎界で活躍している。
三田は「今夜は節分」「健康で長寿を願いながらの 豆の数が多くて食べられるかなぁ」とつづり、以前の黒髪と打って変わってのド派手な金髪ショートヘアの姿を公開した。こちらについて三田は「実際金髪にしたいけど なかなかできないから ちょっと写真だけ」「髪の色変えてみました」と本当にヘアカラーしたわけではないと断りつつ、髪色チェンジへの願望を吐露した。
ファンからは突然の金髪姿に「金髪にされたのかとビックリしました」と驚きの声が寄せられた一方、大多数は「カッコ良いよ」「とってもお似合いです」「素敵です」「すごく若々しくて、25歳は若返った印象です」「すごく若々しくて、25歳は若返った印象です」といった称賛の声が占めている。
引用：「三田寛子」インスタグラム（@mita.hiroko_official）