「ガチでムリ」異例解雇から4年のグラビア美女、レアな純白ワンピ姿に反響
元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが2日、自身のインスタグラムを更新し、レアなワンピース姿を公開した。
【写真】こんなキワドイ衣装どこに売ってるの!? 椚マイカの殺傷力高め衣装 ほか過去のかわいいコーデも（21枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
そんな椚はこの日「ワンピースとか久々に着ましたよ 似合う？？」と問いかけながら、白いワンピース姿を公開。普段は黒を基調とした衣服を切ることが多い椚田が、写真では白いワンピースを着用している。
コメント欄には「うん！良く似合ってます」「かわいい」「どんな服でも本当に似合います」といった声が寄せられている。
引用：「椚マイカ」インスタグラム（＠nemi__goro）
【写真】こんなキワドイ衣装どこに売ってるの!? 椚マイカの殺傷力高め衣装 ほか過去のかわいいコーデも（21枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
そんな椚はこの日「ワンピースとか久々に着ましたよ 似合う？？」と問いかけながら、白いワンピース姿を公開。普段は黒を基調とした衣服を切ることが多い椚田が、写真では白いワンピースを着用している。
コメント欄には「うん！良く似合ってます」「かわいい」「どんな服でも本当に似合います」といった声が寄せられている。
引用：「椚マイカ」インスタグラム（＠nemi__goro）