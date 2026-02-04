青木祐奈が国スポVを報告

先月行われたフィギュアスケートの四大陸選手権の女子シングルで優勝した青木祐奈（MFアカデミー）が自身のインスタグラムを更新。1日まで青森で行われた国民スポーツ大会冬季大会での優勝を報告した。2週連続の躍動にファンからも賛辞が相次いでいる。

先月23日に中国・北京で行われた四大陸選手権を制した青木は、成年女子の部に出場。1位だったショートプログラム（SP）に続きフリーもトップで、貫録の2週連続優勝。自身のインスタグラムでは「国スポたくさんの応援ありがとうございました！」と声を弾ませた。

エントリーする2名の合計得点で争う都道府県成績で2位となり、「神奈川県 成年女子（銀メダルの絵文字）さくらこありがとう」と記して、共に出場した田邊桜香（日大）との2ショットを公開した青木。連戦となったが「四大陸から怒涛の2週間でしたが、楽しく、良い形で締めくくることができて嬉しいです」と喜びを口にしていた。

他にも他の選手との集合写真や雪だるまと並ぶオフショットなどを添えた投稿にはファンからも賛辞が相次いだ。

「お疲れ様でした 好成績でなによりです」

「四大陸も国スポも青木さん最高でした！！」

「四大陸に続いて、素晴らしい演技での国スポ優勝、おめでとうございます」

「怒涛の1ヶ月でしたが、これから少しゆっくりできるのでしょうか？」

「快進撃が止まらないですね！」

「四大陸から間も無いので案じてましたが杞憂でしたね。素晴らしい」

「ニコニコの祐奈ちゃんがたくさん見られて最高でした」

「連戦でノーミスで、最終滑走で。エネルギーを頂きました」

24歳の青木は、昨年末の全日本選手権は5位。ミラノ・コルティナ五輪の代表には入れず補欠となっている。



（THE ANSWER編集部）