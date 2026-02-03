三金商事株式会社は、スーパーキャパシタ搭載の新型ジャンプスターター「Ignic Neo（イグニック ネオ）」を発売した。

同製品は、リチウムイオン電池を使用せず、車内放置にも安心な高い安全性と耐久性を誇る。最大1000Aの出力で大型車にも対応し、従来のジャンプスタート機能に加え、新たにバッテリーチャージャー機能を搭載。日常のバッテリーメンテナンスにも対応し、非常時と予防の両面を1台でカバーする。

カー用品ブランド「SPEEDER」を展開する三金商事株式会社は、スーパーキャパシタ搭載ジャンプスターターの最新モデル「Ignic Neo（イグニック ネオ」を新発売いたしました。

詳細はこちら

https://item.rakuten.co.jp/mitsukinshoji/mtk-ce215-bk/

多くのユーザーの声から生まれた「次世代の1台」

従来のスーパーキャパシタ式ジャンプスターターは、「事前の本体充電が不要」という利便性から多くの支持をいただいてきました。

今回発売する「Ignic Neo」は、寄せられた多くの支援とフィードバックをもとに、従来の「救援（ジャンプスタート）」機能に加え、新たに「メンテナンス（バッテリーチャージャー）」機能を統合。

バッテリー上がりの際の緊急対応だけでなく、日頃のバッテリーメンテナンスまでこれ1台で完結する、まさにドライバーの救世主とも呼べるハイブリッドモデルへと進化しました。

「Ignic Neo」が選ばれる3つの理由

1. リチウムイオン電池非搭載による圧倒的な安全性と耐久性

本製品はリチウムイオンバッテリーを搭載していないため、火災、膨張、破裂のリスクがありません。直射日光で高温になるダッシュボードなどへの放置や保管も安全に行えるため、常に車内に備えておくことが可能です。また、使用・充電回数は100万回以上という驚異的な長寿命を誇ります。

2. 待望の「バッテリーチャージャー機能」を新搭載

ジャンプスタート機能に加え、バッテリーのコンディションを整えるチャージャー機能を新たに搭載しました。ACアダプターやモバイルバッテリーと接続することで、12V鉛電池への自動充電が可能です。これにより、いざという時の救援だけでなく、日々のメンテナンスによるトラブル予防までサポートします。

3. 最大1000Aのハイパワーながら業界最小クラスのコンパクト設計

ピーク電流1000Aの強力な出力を備え、ガソリン車7,000cc、ディーゼル車4,000ccまでの大型車両にも対応します。それでいて本体重量はわずか780g。A4用紙よりも小さいコンパクトサイズで、専用のハードケースも付属しているため、持ち運びや収納にも困りません。

4つの充電方法

素早く充電出来てストレス知らず！

各充電方法とも、約3分ほどでキャパシタに充電可能！

スーパーキャパシタ式ジャンプスターター＆バッテリーチャージャー

SPEEDER

Ignic Neo（イグニック ネオ） - 製品本体 ×1

- USB Type-Cケーブル(60W規格) ×1

- ブースターケーブル ×1

- ハードケース ×1

- 取扱説明書 詳細はこちら

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info

