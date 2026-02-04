「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「どう？」「どうだった？」はNG

なぜか会話のあとに疲労感が残る人がいます。決して失礼なことを言っているわけではなく、声を荒げることもない。それでも、「この人と話すと、ちょっとしんどい」と感じさせてしまう。その正体は、質問の雑さにあります。

典型的なのが、「どう？」「どうだった？」という聞き方です。仕事が終わったあとに「今日どうだった？」、イベントのあとに「どうだった？」、体調を崩していた人に「その後どう？」。本人は気軽に声をかけているつもりですが、この一言が、相手を一気に疲れさせます。

「どう？」は情報量が少なすぎる

理由は単純です。「どう？」は、あまりにも情報量が少なすぎる質問だからです。良かったのか、悪かったのか。全体の感想なのか、具体的な出来事なのか。仕事の話なのか、気持ちの話なのか。相手は一瞬で複数の解釈を並べ、どれを選ぶべきか考えなければなりません。

ここで重要なのは、答える前の思考負荷が、相手を消耗させているということです。質問された瞬間から、「何を求められているのか」を探る作業が始まるのですから、決してラクではありません。

一方、聞いている側はその負担に気づいていません。「相手があまり話してくれない」「会話が広がらない」と感じてしまう。しかし実際には、広げづらい問いを投げているだけなのです。

事実に絞って聞いてみる

話していて疲れない人は、聞き方が違います。「どうだった？」とは聞きません。「今日、一番時間がかかった作業は何でしたか？」や、「終わったあと、まず何をしましたか？」といったように、事実に絞って聞きます。この「事実質問」で聞かれれば、相手は考え込む必要がなく、思い出すだけで済みます。

「どう？」を無意識に使っている人ほど、「ちゃんと気遣っているつもり」になりがちです。しかし、それは本当の気遣いとは言えません。周りから「話すと疲れる」と思われてしまうか、「話しやすい」と思われるか。その差は、ほんの一言の聞き方で生まれています。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）