元グーグルが教える「仕事ができる人」の意外な共通点とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「あの人も忙しいはずなのに」と思ったことはありませんか？

忙しいはずなのに、対応が異常に早い。

同期なのに、あの人の方が早く出世した。

あなたにも、そんな経験はないだろうか？

仕事ができる人の意外な共通点

「仕事ができる人」というと、「要領がいい」「頭の回転が速い」など、そんなイメージを抱きがちだ。

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、仕事をこなす方法について、こう書いてある。

グーグル・ベンチャーズで「スプリント」を実施したときは、1日の計画を1時間刻み、ときには1分刻みで立てた。毎回のセッションがスプリントの手法に磨きをかけるチャンスになった。

その日の仕事の進み具合――メンバーのエネルギーが低下したのはいつか、進め方が早すぎたときや遅すぎたときはあったかなど――をウォッチし、やり方を適宜調整した。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

彼らは、とても細かく自分の時間をデザインしている。

コーヒーやシャワー、休憩時間など、些細なことすらもスケジュールに組み込むのだ。

計画を緻密にたてたところで、実現しないと思う人もいるかもしれない。

だが、1日の過ごし方があらかじめ見えていれば、「次は何をしよう」と悩んでスマホに逃げることもなくなるのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）