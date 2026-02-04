組織の“偉い人”に偶然出会い、声をかけられた。そんな場面でデキる人はどのように対応しているのだろうか。突然の出来事をうまく活用するコツをお伝えする。（ギックス共同創業者 田中耕比古）

担当役員と偶然ばったり

デキる人は何と応える？

「最近どう？」

久しぶりに会った自部門を管掌する役員に声をかけられたとき、あなたはどう答えますか？

当たり前ですが、偶然会った上司が気さくに声をかけてくれたときに、彼が「こいつを査定してやろう」などという意地悪い気持ちを持っていることは、ほぼありません。

純粋に「元気かな」「調子よくやってるかな」くらいの気持ちです。

英語で言うところの「How are you?」。ただの挨拶です。

プライベートならばいざ知らず、ビジネスの場では、基本的に「I'm good, thank you. And you?（元気です。そちらは？）」のような定型文で返します。

この際に、そうではない答え方、例えば「Not great, honestly.（正直なところ、ですね）」というようなことを言うと、「あれ、何か深刻なことでもあるのかな」と、必要以上にネガティブに受け取られかねません。

これと同様に、「最近どう？」に対しては、「ばっちりです」とか「いい感じです」とかいう回答をしておくのが無難です。

とはいうものの、普段会えない役員がせっかく話しかけてくれたわけですから、そこで「エレベータートークの一つでもかましておきたい」という気持ちにもなる方もいるでしょう。

本日は、そういう方のために、上司への返答内容を考えていきます。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）