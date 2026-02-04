【日本ハム】開幕ローテから2名が侍ジャパン入り　もしもの”代役”候補に上がる投手とは

就任5年目となる新庄監督がどんな手腕でスタートダッシュをかけていくか、注目だ（C）KentaHARADA/CoCoKARAnext

今年3月に開催されるWBCメンバーに関して日本ハムからはすでに発表されていた伊藤大海に続き、北山亘基もメンバー入り。チーム2人目の侍入りとなった。

北山の選出を受けSNSでは歓喜の声が多数上がった一方で「これ、開幕ローテどうなる？」と、チーム事情を気にする声も多く上がっている。

日本ハムでは、すでに新庄監督が開幕3連戦の先発投手を発表ずみ。3月27日にソフトバンクと戦う開幕投手に伊藤、続く2戦目に北山と侍入りの2名がいずれも内定する形となっている。

今大会では2月中旬より宮崎での代表合宿からスタートし、決勝まで進んだ場合最長で3月中旬まで所属チームを離れての活動スケジュールとなっている。

本来シーズンインへ向けた調整に充てるおよそ1ヶ月間をイレギュラーな形で過ごすことになるほか、所属チームへの合流は開幕1週間前が目途と非常にハードなスケジュールだ。

そのため、開幕3連戦で登板が内定している2投手のコンディション面を不安視する声もある。仮に登板を回避することになった場合、ローテーションの再編が求められることになる。