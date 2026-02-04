ドジャース・大谷翔平投手（３１）のＳＮＳ投稿にネットが沸騰だ。

大谷は３日（日本時間４日）に自身のインスタグラムを更新。英語と日本語で「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉（うれ）しく思っています」と伝え、芝生の上で絵本を開き、デコピンと長女のものと見られる手足が写ったショットをアップした。

これにはネット上で「ちいさなベビーのむちむち足と、ふわふわのＤｅｃｏｙに心がほっとする」「オオタニベビー＆デコピン」「か、かわいい〜」「赤ちゃんも居て可愛過ぎる」「見てるこちらも幸せ」「わぁ、ベィビーが」「あんよ＆お手々ムチムチで可愛い〜」「幸せな光景」「可愛らしい光景にキュン」「デコちゃんと、娘ちゃん」「えええ」「貴重なお写真」「幸せいっぱいのスリーショット」「大きなパパがデコピンと娘さんに読み聞かせ」「可愛いあんよ」「撮影はママかな？」「一瞬で幸せな気持ちになりました」「小さいおててとあんよが写ってる！！」「可愛いが過ぎます〜」などと盛り上がっていた。

大谷は２０２４年２月に真美子夫人との結婚を発表。同年１２月に第１子を授かったことを報告し、２５年４月に長女が誕生した。