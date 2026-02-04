タレントの渡辺満里奈（55）が3日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。財布、家の鍵など貴重品が全て入ったバッグをサービスエリアに置き忘れてしまい紛失したことを振り返った。

今回は「連続放火犯」をテーマに放送され、MCの笑福亭鶴瓶から「ある?危なかったこととか」と聞かれた渡辺は「保険証とか免許が入っている財布と携帯電話と手帳と、あと家の鍵が入ったバッグを、とあるサービスエリアに置いてきてしまって…」と貴重品が全て入ったバッグを置き忘れてしまったことがあると明かした。

これにはスタジオにも悲鳴に似た声が響いた。すぐに置き忘れてしまったサービスエリアに戻るも「なかった」と紛失した。その後「警察に届けても見つからなくて」と戻ってくることはなかった。

「住所も名前も分かるし、鍵も入ってる」と個人情報が詰まったバッグの紛失で「凄い怖くて…」と恐怖に襲われた。これにより「夫が結構危機管理すごくうるさい人間なので」と、夫の名倉潤が「これは鍵を替えるまで警備員を雇う」と決めたという。

この名倉の決断に共演者たちは「カッコいい」とほれぼれ。渡辺は「住宅街の1軒に警備員が立つみたいな…めっちゃ物々しい感じになってしまいました」と振り返り、鶴瓶は「事件やん、それ」と驚きを隠せなかった。