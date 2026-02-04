大分県臼杵市や佐伯市などで養殖されている「かぼすブリ」と「かぼすヒラメ」を知ってもらおうと、日田三隈高（日田市友田）で1月28日、調理教室が開かれた。2年生10人が鮮魚店主から魚のさばき方を学び、すし職人からは刺し身とにぎりずしを教わった。

かぼすブリ、かぼすヒラメは、県産カボスの果汁や果皮を餌に混ぜて育てた養殖魚。魚臭さがなくなり、ほのかにカボスの香りがするほか、切り身の色変わりが遅く、身の色が美しいという特徴を持つという。

教室は、県魚市場連合会など水産関係団体でつくる「おおいた県産魚の日」運営委員会が主催。日田地区の高校では初めての開催で、約5キロのかぼすブリ2匹、1・3〜1・5キロのかぼすヒラメ4匹を提供した。

ほとんどの生徒が魚をさばいた経験はなく、山口鮮魚店の山口敏裕さん（52）が、カマなど部位ごとに切り分ける様子を熱心に見入っていた。すし握りは日田すし組合の3人が伝授。彌助すしの三隅靖祥さん（55）は「ネタが傷むので手早く握るように」と生徒たちに声をかけていた。

ブリの頭を落とすのを体験した梶原琢生（たくみ）さん（16）は「包丁を入れるのが難しかった。貴重な経験だったので将来に役立てたい」と話した。（床波昌雄）