熊本藩細川家が参勤交代の際に使った御座船（ござぶね）「波奈之丸（なみなしまる）」にまつわるシンポジウムが11日午後1時半から熊本市中央区水前寺公園のホテル熊本テルサで開かれる。御座船は大名らが建造し、漆塗りや金箔（きんぱく）が施されるなど当時の技術と意匠が凝縮されていたとされる。豪華絢爛（けんらん）な天井画が飾られ藩主が過ごした舟屋形の部分が、熊本には国内で唯一現存するという。シンポでは御座船について四つのテーマに沿って専門家が読み解く。

近くの水前寺成趣園では同日から23日まで、「波奈之丸」展示会を開催。制作時の色彩や技法で再現した天井画は植物を描いた25枚を木枠にはめて、往時のように天井画の形で展示する。この他、入港場面を描いた屏風（びょうぶ）絵や、舟屋形を精巧に和紙細工で制作した山鹿灯籠などを紹介する。

細川家の御座船は飛び地の豊後鶴崎（大分市）から大阪までの瀬戸内海航路で利用され、60〜70隻、千〜2千人を率いた船団だったという。

現存する舟屋形は1871（明治4）年に廃船、解体された6代目波奈之丸のもので、国指定の重要文化財。熊本博物館（同市中央区古京町）に保管、展示されている。

舟屋形の天井画は当時最高の技法よって植物が171枚描かれ、その多くが薬用植物という。シンポでは、天井画を再現したプロジェクトや、それらの植物に関する「肥後の薬草」について説明される他、古文書からたどる波奈之丸の歴史なども解説する。

主催は細川文化研究会。参加費無料。シンポへの参加申し込みは事務局の出水神社＝096（383）0074。または専用サイト＝QRコード＝から。（藤崎真二）