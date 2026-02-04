長崎県島原市選挙管理委員会は3日、市内2カ所の期日前投票所で、衆院選の投票用紙を二重に交付するなど計3件のミスがあったと発表した。二重交付分はそのまま投票され、有効票となる可能性が高いという。

ミスはいずれも2日に発生。有明庁舎では、最高裁裁判官国民審査のために訪れた有権者に、衆院選の小選挙区と比例代表の投票用紙を渡した。この有権者は既に衆院選の投票を済ませており、端末画面には「国民審査のみ投票可能」という表示が出ていたが、職員が見落とした。

イオン島原店では、国民審査の投票用紙を二重に交付する誤りがあった。投票者数と用紙の残数を照合した際に職員が気付いた。

このほか衆院選の記載台に、同日実施の知事選の投票用紙引き換えカードが置かれたままになっていた。職員が用紙の残数を点検した結果、有権者の一人に投票用紙を渡し忘れていたことが判明した。この有権者は知事選の投票を行っていないとみられる。

新上五島町選管も3日、期日前投票所で「小選挙区の投票用紙」と説明しながら比例代表の投票用紙を交付するミスがあった、と発表した。（本山友彦、一ノ宮史成）