8日に投開票を迎える衆院選と知事選。候補者たちの訴えに耳を傾けるための材料として長崎県の「現在地」をデータで紹介する。

◇

個人や企業の生産活動によって県民全体が得る「県民所得」を人口で割った「1人当たりの県民所得」は257万円（2022年度）。全国43位で平均より70万4千円低い。603万7千円でトップの東京都の半分以下となっている。

長崎は過去10年にわたって低い方から5番手前後で推移してきた。低迷が続く理由について県統計課は、県民所得の大部分を占める「県民雇用者報酬」と「企業所得」の減少を挙げる。

主に労働者1人当たりの年収を表す、同報酬は430万6千円（全国36位）。企業の得た利益などの企業所得は、県全体で6089億5800万円で38位と比較的稼ぎが少なく、給与増に結びつきづらいという。

県は1人当たりの県民所得を30年度までに全国20位台にするよう目指すが、見通しはそう明るくはない。十八親和銀行のシンクタンク、長崎経済研究所は、今後の県内経済について「物価高や人手不足などが重しになる」とみている。（貞松保範）