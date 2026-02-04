西日本新聞社は、衆院選の福岡9区の立候補者4人に、経済対策、安全保障・外交政策、外国人政策について考えを聞いた。各候補者の記者会見の質疑応答などを基に、担当記者がまとめた。質問への回答を紹介する。（届け出順）

山田 博敏氏（共産新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 米国が要求する軍事費（防衛費）の大幅増を優先事項に挙げるのではなく、まず国民の生活を第一に置くべきだ。大企業や富裕層への法人税・所得税の引き上げによる財源確保が経済の再生には必要だ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 日中関係の緊張を抑えるためには、高市早苗首相が台湾有事に関する発言を撤回する以外にない。軍備（防衛）強化ではなく、領有権問題などについて、中国も含めて近隣諸国としっかり話し合っていくことが必要だ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 私たちの社会は、外国人を受け入れないと経済が回らないという現状がある。日本人が働きながら子育てしやすい環境をつくるのと同時に、外国人が安心して生活できる国にしなければならない。

三原 朝利氏（自民新人）

A 高市政権の「責任ある積極財政」に賛成。物価高で生活が苦しい中、財政出動で経済を回す必要がある。時限的な食料品の消費税減税に加え、賃上げも促す。財源は経済成長による税収増などで賄う。

A 高市政権の外交姿勢を評価する。国際情勢が緊迫する中、毅然（きぜん）と、冷静に外交問題に対応する必要がある。非核三原則の「持ち込ませず」を見直すかは、まずは積極的に議論するべきだ。

A 不法滞在などに対する規制強化は必要。「移民政策」に反対。一方で外国人は重要な労働力でもあり、行政と雇用する民間企業が協力し、自治会への参加や住居の整備などで共生できる環境を整える。

大塚 弘尊氏（国民新人）

A 物価高に負けない賃上げ、中小企業への支援が重要だ。2026年度予算成立を先送りにした衆院解散は生活者目線が置き去りにされ、憤りを感じる。所得制限のない「年収の壁」の引き上げなどを訴える。

A 兄が現役の自衛官。本人に覚悟があっても、残される家族を思うとジレンマがある。自衛官の処遇改善を訴える。今の日米同盟を基軸とした安全保障で、戦争をさせない、有事を起こさせないことが重要だ。

A 人口が減る中、特定技能の看護助手や介護士もいて必要な存在だ。ヘイトスピーチで排斥する動きには断固対峙（たいじ）する。差別をなくしたい。一方で、外国人政策を巡っては制度上の問題もあり、是正すべきだろう。

緒方 林太郎氏（無所属前職）

A 経済政策の争点は円安を選ぶか否か。緩やかな円高で1130円台になれば給付金や減税を上回る効果がある。アベノミクスは円安で輸出促進を狙ったが「日本の安売り」であり、国内総生産（GDP）を大きく下げた。

A 中国とは公式ルート以外の議員外交が細くなった。厳しい見解を直接伝えられる関係が必要。米国は抑止力となるよう日本やアジアにとどまらせ、「力による現状変更は駄目」と言い続けることも重要だ。

A 日本の法律や制度そのものに外国人を優遇する仕組みはない。制度の悪用、乱用は取り締まれば良い。北九州市の人口流入も外国人の影響が大きい。労働力が足りず、技能実習生が働く。多文化共生に力を入れたい。