8日投開票の長崎県知事選に立候補する3氏が1日夜、インターネット番組で討論に臨んだ。事業着手から半世紀がたつものの、水没予定地の一部住民の反対から未完成の石木ダム（川棚町）について、それぞれの立場から論陣を張った。

元副知事の新人平田研氏（58）と現職の大石賢吾氏（43）はともに建設推進の立場だが、手法は異なる。有識者から意見を聴く「流域委員会」の設置の是非について平田氏が必要との姿勢を示すと、大石氏は「開催する明確な根拠が存在しない。開く場合は工事を止めるのか」と問うた。

平田氏は「短期間工事を止める。学識者の考えを聞き事業のあり方を考えることは意味がある」と述べつつ、具体的な中止期間には言及しなかった。県河川課によると、現在は工事を止めずに住民らとの意見交換会や説明会を開いている。

建設反対を主張する共産党県常任委員の新人、筒井涼介氏（32）は流域委員会の実施に賛同し、「ダム計画自体が不十分との指摘もあり、検証すべきだ。不透明な状況で進める事業で苦しむ人がいる」と話した。

討論会はインターネットメディア「ReHacQ（リハック）」が主催した。（貞松保範）