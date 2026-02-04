佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正を巡り、県内の有志の弁護団が、覚醒剤取締法違反（所持）の罪で有罪が確定した男性受刑者の再審請求を検討していることに関し、県弁護士会は3日、証拠の鑑定人が元職員か佐賀地検に問い合わせた結果、「保存期間が過ぎており記録を破棄したため、分からない」と回答があったと発表した。

弁護士会によると、回答は1月28日付。刑事確定訴訟記録法に基づく保存期間5年を過ぎているため、問題はないとするが、弁護団は地検に追加照会をした上で、再審請求を検討するという。県弁護士会の出口聡一郎会長は会見で「（廃棄された記録があるのに）捜査公判に影響はないと強調する県警の発表に疑問を感じる」と批判した。

受刑者は2017年11月に逮捕、起訴された。佐賀地裁と福岡高裁の控訴審では、覚醒剤の入った袋から受刑者のDNA型が検出されたとする科捜研の鑑定結果が証拠に採用された。受刑者は無罪を主張したが、地裁と高裁で有罪判決を受けたという。元職員の不正を知った受刑者が当時の弁護士に「私の事件の調査を」と連絡し、弁護団が支援している。（竹中謙輔）