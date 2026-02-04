「政治とカネ」に関する論戦が低調だ。原因ははっきりしている。問題を起こした自民党に改革意欲が乏しく、発言を避けているからだ。

自民の派閥による組織的な裏金事件が発覚して2年余りが過ぎた。この間の衆院選、参院選で自民は大敗し、与党は過半数を割った。

昨年7月の参院選後、自民は「政治とカネを巡る不祥事で信頼を喪失した」と総括している。今回の衆院選では当時の反省を忘れてしまったかのようだ。

裏金に関わった43人を公認し、前回とは違い、比例代表で復活当選が可能な重複立候補を認めた。高市早苗首相は「みそぎが済んだとは受け止めていないが、働く機会を与えてほしい」と述べた。

その前にやるべきことがある。裏金の実態を解明し、政治資金改革を着実に実行することだ。その責任を全く果たしていない。

政官業の癒着が引き起こしたリクルート事件が象徴するように、特定企業と政治家がカネで結びつけば政策がゆがめられる可能性がある。企業・団体献金の禁止は30年来の課題だ。

自民は裏金事件の後も消極的な姿勢を続け、国会の改革論議は停滞している。

昨年11月の党首討論で、企業・団体献金の規制強化を求められた高市首相が「そんなことよりも」と、別の論点にすり替えた発言にやる気のなさが表れている。

衆院選の公約を見ても、企業・団体献金の透明性や公開性の強化を目指すものの、有識者会議を経て結論を出すのは来年9月までという。棚上げに等しい。

他の政党は献金の受け入れ先を絞るなどの規制強化や、全面禁止を訴えている。第三者機関による監視を求める政党もある。

自民は7千を超える政党支部を抱える。国会議員や地方議員個人への献金は禁止されているため、自身が代表の政党支部を献金の受け皿にしている実態がある。

高市首相も例外ではない。首相が代表を務める政党支部が2024年、法定の上限額を超える企業献金を受けていたことが発覚した。

05年以降の7回の衆院選では、この政党支部から首相に寄付された計約6500万円が主要な選挙資金だったことが明らかになっている。

他の政党支部や議員の資金管理団体の間でも、献金が寄付に形を変え移動している。その結果、議員の政治資金の流れは不透明になりがちで、全容が把握しづらい。

政治資金の問題を放置してはならない。国会で早急に改革の道筋を付けるべきだ。

有権者は「政治とカネ」に厳しい目を持ち続けている。政党と各候補者はそのことを自覚し、逃げずに論戦を展開してほしい。政治への信頼が問われている。