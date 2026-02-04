佐賀県警鳥栖署は3日、投資詐欺を未然に防いだとして、筑邦銀行（福岡県久留米市）の行員2人に感謝状を贈った。

表彰されたのは福岡営業部副部長の松枝輝（あきら）さん（41）と鳥栖支店の阿部早夏（さやか）さん（24）。署などによると、昨年12月18日午前、阿部さんは同支店の窓口で、3万8千円を振り込もうとした鳥栖市の70代男性に対応。振込先が分からず、携帯電話で通話する男性から、動画投稿サイトをきっかけにした投資目的の送金で、投資会社の関係者と面識がなく電話でやりとりしていることを聞き出し、詐欺を疑った。

阿部さんから報告を受けた当時の上司で副支店長だった松枝さんは、パソコンで手口などを調べた。その会社が財務省に登録されていないことを見抜き、110番通報した。

脇山賢一署長から感謝状を受け取った阿部さんは「詐欺が身近であることを実感した。これからも窓口対応の第一線で防げるように頑張りたい」。松枝さんは「研修で学んだ詐欺被害に類似した事例だったので、本部と連携して、自信を持って警察に取り次げた。水際での被害防止が広がり、被害自体が少なくなればいい」と話した。

鳥栖署の大坪貴史生活安全係長は「今回の早期通報は非常に良かった。電話やメールでお金の話が出たら詐欺を疑ってほしい」と注意を呼びかけた。（前田絵）