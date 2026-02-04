狢斥杰性瓩海硲咤瓧鬘紕紕紂複横后砲、デビュー１５周年記念大会「太陽神Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅ」（３月２２日、横浜武道館）の「満員札止め」を誓っている。

２０１１年４月に１５歳でデビューして、今年４月で１５年がたつ。２０２４年度の女子プロレス大賞に続き、２５年度プロレス大賞では、女子では史上初の三賞となる敢闘賞を受賞した。Ｓａｒｅｅｅは取材に「１５歳で始めて、人生の半分をプロレスで過ごしてきた。何回も『辞めたいな』と思ったし、いろんなことあったけど、頑張ってきてよかった」と振り返る。

米国・ＷＷＥから日本に復帰し、２３年５月からスタートした自主興行は、昨年１１月で９回を数える。これまではすべて東京・新宿フェイスで開催されてきたが、１０回目で横浜武道館に進出することになり「大きい大会になる。私のすべて、集大成だけで終わらせず、先を見せたい」ときっぱり。近々にも対戦カードを発表する予定で「みなさんをびっくりさせられると思う」と笑みを浮かべた。

その上で「絶対に大成功させないといけない。もちろん満員、満員札止めを目指しています」と目標を掲げる。発表されている横浜武道館の収容人数は約３０００人。新宿大会の約５倍となる観客動員に挑んでいる。

３日には故アントニオ猪木さんの墓所、銅像がある神奈川・横浜市鶴見区の総持寺で行われた恒例の「節分会」に、元プロレスラーでタレントの佐々木健介、北斗晶夫妻らとともに参加して豆をまいた。前夜には健介＆北斗と食事をともにしたといい「すごくパワーをいただきました」と、１５周年大会に向けて刺激となったようだ。