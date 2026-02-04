狄掲き瓮魁璽舛蓮∪喫畆蠢茲い里匹海忙訐を向けているのか。ソフトバンクの細川亨一軍バッテリーコーチ（４６）が、鷹捕手陣の狎限原チ茘瓩剖い関心を寄せている。

日本一に輝いたホークスで、今季から一軍首脳陣に加わったのが細川コーチだ。昨季は二軍で若手育成に力を注ぎ、今季から主戦場を一軍へ移した。３日も宮崎春季キャンプでの全体練習後、正捕手候補の一人・渡辺の特守に付き添い、熱心に技術指導を行った。

昨年の宮崎春季キャンプは、正捕手争いが最大の焦点だった。絶対的存在だった甲斐の移籍により競争は激化。シーズンでは海野が１０５試合に出場し、リーグ連覇と日本一に大きく貢献した。ただし、捕手事情が固まったわけではない。

小久保監督は海野について「まだ正捕手ではない」と明言。キャンプイン前には海野、谷川原、渡辺の３人に対し、細川コーチを通じて「レギュラーは決めてないから」と伝えた。今季も正捕手の座を巡る競争は、横一線からのスタートとなる。

バトルの行方を見つめる細川コーチが重視するのは、技術そのものではない。あえて口にしたキーワードは「蓄え」だった。

「ミスしてほしいなと思います」。

３人はいずれも一軍経験があり、基礎技術は一定水準に達している。その先で必要なのは、試合で力を発揮するための牋き出し瓩鯀やすことだという。

「もちろん成功するためにやっているけど（野球は）打者、相手がいるもの。ミスしたら負けるのが野球だし、ミスしても（周りが）カバーしてくれるのも野球。ミスっていう言葉は全部が悪い意味でとらえられがちだけど、いい意味でのミスをしてほしい」

実戦の中で挑戦し、失敗から学ぶことでしか得られないものがある。新任コーチの真意はキャンプ、そしてその先の実戦の場で捕手陣のプレーにどう表れていくのか。正捕手争いは、早くも次の段階へと進み始めている。