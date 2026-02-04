ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
主な米経済指標の発表はなし
【発言・ニュース】
＊ミランＦＲＢ理事
・今年は１．００％ポイント以上の利下げが必要。
・ウォーシュ次期ＦＲＢ議長の手腕に注目している。
・経済に強い物価圧力は見られていない。
・長期金利上昇は一部、成長期待の改善によるもの。
・ＦＲＢはＡＩ主導の労働市場移行に対応すべき。
・規制改革なしにバランスシート縮小は不可能。
バーキン・リッチモンド連銀総裁
・経済の不確実性は２６年に解消され始める。
・インフレは依然やや高水準。
・需要は集中しており、株価下落の影響を受けやすい。
・実質賃金の伸びと低失業率が消費者を支える。
・企業の価格決定力は制約されており、それはインフレにとって良いこと。
・２０２４－２５年の利下げで労働市場を支援。
・インフレ抑制のラストマイル完了を目指す。
・２６年には政府の政策から実質的な支援が得られる可能性。
・生産性向上により企業は高コストが吸収可能に。
＊米下院が歳出法案を可決、政府の一部閉鎖が終了へ
米下院が歳出法案を可決した。これで政府機関の一部閉鎖が終了する。トランプ大統領が上院民主党と交渉してまとめた資金手当て法案を下院が可決したことで、本日中にも終了する見通しとなった。
＊米軍、イラン製ドローンを撃墜
米中央軍司令部は声明を発表し、アラビア海で米空母へ向かうイラン製ドローンを撃墜したと発表した。Ｆ－３５戦闘機が自衛のために撃墜したとしている。
