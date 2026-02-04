NY金先物4 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝4935.00（+282.40 +6.07%）



金４月限は反発。時間外取引では、アジア時間からドル建て現物相場が堅調に推移から安値拾いの買いが先行。欧州時間に入り、伸び悩んだが、２８０ドル超の上昇で推移。日中取引では、高もちあいで推移後、ドルが対ユーロで下落するなか、中盤から後半にかけてドルの先安感、安全資産として買う動きが根強く、一段高となった。終盤に利食い売りなどで上げ幅を縮小も大幅高で推移。翌日、ＪＯＬＴＳ求人件数、ＡＤＰ米雇用の発表を控え、後半は買い戻しと手じまい売りが交錯したもよう。



