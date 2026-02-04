「カリフラワーの好きな食べ方は？」＜回答数38,276票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第430回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「カリフラワーの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「カリフラワーの好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カリフラワーのマヨネーズサラダ やみつきに！ by山下 和美さん
【材料】（2人分）
カリフラワー 6~8房
ツナ 1缶(70g)
マヨネーズ 大さじ 2
粗びき黒コショウ 少々
パセリ(飾り) 適量
【下準備】
1、カリフラワーは、分量外の塩を加えた熱湯でゆで、ザルに上げて水気をきる。ツナはザルに上げ、油をきる。
【作り方】
1、ボウルにツナ、マヨネーズ、粗びき黒コショウを入れて混ぜ合わせる。粗熱が取れたカリフラワーを加えて和える。器に盛り、パセリを添える。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「カリフラワーの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
・「カリフラワーの好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 … サラダ 66%
・2位 ソテー 15%
・3位 揚げ物 9%
・4位 ピクルス 8%
※小数点以下四捨五入
38,276票
・2位 ソテー 15%
・3位 揚げ物 9%
・4位 ピクルス 8%
※小数点以下四捨五入
38,276票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カリフラワーのマヨネーズサラダ やみつきに！ by山下 和美さん
【材料】（2人分）
カリフラワー 6~8房
ツナ 1缶(70g)
マヨネーズ 大さじ 2
粗びき黒コショウ 少々
パセリ(飾り) 適量
【下準備】
1、カリフラワーは、分量外の塩を加えた熱湯でゆで、ザルに上げて水気をきる。ツナはザルに上げ、油をきる。
【作り方】
1、ボウルにツナ、マヨネーズ、粗びき黒コショウを入れて混ぜ合わせる。粗熱が取れたカリフラワーを加えて和える。器に盛り、パセリを添える。
(E・レシピ編集部)